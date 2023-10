Lukaku delude, Thuram no  

Inter 1

Roma 0

Inter (3-5-2) : Sommer 6.5; Pavard 6.5 (1’ st Darmian 6.5), Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 7 (40’ st De Vrij sv), Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (30’ st Asllani 6), Mkhitaryan 6.5 (30’ st Asllani 6), Dimarco 7 (38’ st Carlos Augusto sv); Thuram 7, Lautaro 6.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Sensi, Klaassen, Agoume, Sanchez. Allenatore Inzaghi 6.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio 6; Mancini 5.5, Llorente 5, Ndicka 5.5; Kristensen 4.5, Cristante 6, Paredes 5.5 (44’ st Azmoun sv), Bove 6 (39’ st Aouar sv), Zalewski 5 (30’ st Celik sv); Lukaku 5, El Shaarawy 5.5 (39’ st Belotti sv). In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Cherubini, D’Alessio, Joao Costa. Allenatore Mourinho (squalificato, in panchina Foti) 5.

Arbitro : Maresca di Napoli 6.5.

Rete : 36’ st Thuram.

Note : ammoniti Mancini, Pavard, Ndicka, Paredes, Calhanoglu, Bastoni, Cristante. Angoli: 6-0. Recupero: 3’ pt, 5’ st.

Milano. A volte anche il destino si diverte a giocare con il calcio. E allora forse non è un caso se, nella serata del ritorno a San Siro di Romelu Lukaku da ex giocatore dell’Inter, a risolvere la sfida tra i nerazzurri e la Roma sia l’attaccante che di fatto ha preso il posto del belga, ovverosia Marcus Thuram. Il numero nove interista, quello che poteva essere proprio di Lukaku, mette ancora la firma e regala tre punti pesanti a Simone Inzaghi, che risponde subito alla Juventus e si riprende la vetta del campionato. Il tutto in una serata in cui emergono soprattutto i fischi di tutto San Siro per l’odiatissimo ex, il grande protagonista atteso ma che ha marcato visita, con pochi palloni toccati, un numero ancora inferiore di giocate efficaci e nemmeno un tiro verso la porta.

Tensione

L’ambiente tutt’altro che facile avrà influito, ma ha pesato anche un atteggiamento a lunghi tratti troppo rinunciatario dei giallorossi di José Mourinho (squalificato e in tribuna stampa, mentre a bordo campo c’era il vice Foti), che sulle gambe avevano anche le fatiche europee più ravvicinate rispetto ai rivali. Il tema Lukaku però ha tenuto banco a lungo, fin dalle prime ore del pomeriggio quando fuori da San Siro la Curva Nord dell’Inter ha iniziato a distribuire i fischietti (a pagamento), dopo che nei giorni scorsi la Questura ne aveva vietato l’utilizzo. Pochi però quelli sequestrati all’ingresso dello stadio, tanto che fin dal riscaldamento i fischi sono arrivati copiosi, mentre Lukaku rispondeva con un applauso ironico e un sorriso ai cori con gli insulti. Il rapido saluto ai suoi ex compagni (con tentativo di abbraccio, andato a vuoto, con Lautaro Martinez) prima del calcio di inizio è stato solo l’ultimo atto di un caldissimo prepartita.

Il campo

In campo, poi, Lukaku si è visto poco o nulla, non lasciando nemmeno grandi occasioni ai tifosi di fischiare ai suoi tocchi di palla. Fin dai primi minuti infatti l’Inter ha preso in mano il pallino del gioco, creando occasioni con Calhanoglu (traversa con un destro da fuori), Thuram, Dimarco e Pavard nel primo tempo, mentre la Roma ha provato a difendersi senza la forza di ripartire. Copione simile anche a inizio ripresa, con Thuram a sfiorare subito il vantaggio. Alla squadra di Inzaghi però manca cattiveria in zona offensiva. E la Roma prova ad alzare la pressione, andando vicino al gol con un colpo di testa di Cristante respinto da Sommer. Ma è solo un lampo. Poi Asllani trova con un gran lancio Dimarco, cross velenoso e Thuram porta avanti i nerazzurri. Un gol che vale la vetta.

