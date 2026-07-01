Lukaku dà la sveglia Ma è Tielemans a far gioire il Belgio 

Belgio DTS 3

Senegal 2

Belgio (4-2-3-1) : Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (33' st Meunier), Tielemans, Vanaken (18' st Moreira), Trossard (3' sts Onana), De Bruyne (11' st Raskin), Doku (11' st Lukebakio), De Ketelaere (1' st Lukaku). Ct Garcia.

Senegal (4-3-3) : Diaw, Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs (4' pts Diouf), Diarra, I. Gueye (5' pts Ndiaye), P. Gueye (21' st Camara), L. Ndiaye, I. Sarr, Mané (4' pts Jackson). Ct Thiaw.

Arbitro : Martinez (Honduras).

Reti : nel pt 25' Diarra; nel st 6' Sarr, 41' Lukaku, 44' Tielemans; nel recupero del sts Tielemans (r).

Seattle. Il Belgio supera il Senegal nel recupero del secondo tempo supplementare grazie a Tielemans, vince 3-2 e vola agli ottavi dei Mondiali dove affronterà la vincente tra Usa e Bosnia, in campo nella notte.

Senegal in doppio vantaggio con le reti di Diarra (25' del primo tempo) e Sarr (6' secondo tempo). La squadra di Garcia pare non esserci e si innervosisce tanto che, nel finale dei tempi regolamentari, proprio capitan Tielemans e Lukaku vengono coinvolti in un parapiglia con alcuni compagni di squadra tra cui Trossard. Forse è stata la scossa.

Perché il Belgio – a sorpresa – riacciuffa il pari nel finale proprio grazie a Lukaku (41') e Tielemans (44'). Si va ai supplementari e, nel secondo tempo aggiuntivo, ancora Tielemans segna su rigore - che lui stesso si era procurato - la rete dell’insperata qualificazione agli ottavi.

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