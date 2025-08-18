Lukaku crac, Napoli senza punta 

Cercasi attaccante, con urgenza. È la necessità del Napoli dopo il grave infortunio di Lukaku (almeno 4 i mesi per il recupero dallo strappo alla coscia). Così la dirigenza dei campioni d’Italia su input di Conte ha bussato alla porta del Manchester United per Zirkzee ricevendo una risposta negativa e sentendosi proporre Hojlund, che non è ancora in mano al Milan e potrebbe anche giocare la Champions, a differenza di quanto avverrebbe alla corte di Allegri. Al ds Manna piace anche Mateta del Crystal Palace, mentre uno tra Dovbyk della Roma e Krstovic del Lecce (ma qui c’è la concorrenza dell’Atalanta) potrebbe essere la soluzione di riserva.

Giallorossi

Intanto i giallorossi hanno chiuso la trattativa con l’Aston Villa per il giamaicano Bailey, pagato 2 milioni per il prestito oneroso e 21 per il diritto di riscatto. A Trigoria sono invece rimasti spiazzati dalle richieste di Sancho: l’inglese aveva trovato un accordo verbale per un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, poi il club aveva raggiunto l’intesa con il ManUnited per 22 milioni ma al momento del trasferimento in Italia il calciatore ha rilanciato chiedendo 7,5 milioni per tre anni e a quel punto la Roma ha detto no. Ora la società punta su un altro inglese, Rowe del Marsiglia (messo fuori rosa, pare, assieme a Rabiot in seguito alla dura lite tra i due negli spogliatoi dopo il ko all’esordio in campionato), che potrebbe lasciare l’Olympique se in entrata arrivasse Zhegrova del Lille. Intanto però il Legia ora per Ziolkowski chiede 8 milioni e non i 5 iniziali, e Manu Konè è sempre in bilico perché potrebbe davvero finire all’Inter. Su Salah-Eddine ci sono gli spagnoli dell’Elche e il suo posto nella Roma potrebbe essere preso da Malacia dello United.

Rossoneri

Il Milan cerca un attaccante e in pole ci sono ancora Hojlund e Vlahovic, mentre è sfumato Kalimuendo del Rennes, passato al Nottingham Forest per 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro). Ora il club inglese due volte campione d’Europa tenterà di prendere anche Douglas Luiz dalla Juventus, mentre il Milan farà una buona plusvalenza cedendo Okafor al Leeds per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Il ds Tare è pronto anche ad andare in Belgio per il ventenne Stroeykens, trequartista dell’Anderlecht.

Gli altri

Torino e Bologna si contendono Nicolussi Caviglia del Venezia e intanto gli emiliani lavorano su Asllani, che l’Inter valuta 8 milioni. Tra le società c’è già un accordo di massima, manca quello con il giocatore. Intanto il ds Sartori tiene d’occhio il ventenne Wesley Gassova, esterno offensivo in uscita dall’Al Nassr. Il Como attende una risposta da Laporte, mentre la Juventus ha detto no alla proposta da 25 milioni di euro dai sauditi dell’Al Ahli per Locatelli. A Parma arriva il difensore argentino Troilo dal Belgrano per 8 milioni.

