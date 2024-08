Lukaku-Anguissa: ribaltone Napoli dopo il 90° minuto 

Napoli 2

Parma 1

Napoli (3-4-2-1) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buon- giorno, Mazzocchi (35' Sime- one), Anguissa, Lobotka, Oli- vera (1' st Spinazzola), Politano (26' st Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (17' st Lukaku). In panchina Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Ngonge. All. Conte.

Parma (4-2-3-1) : Suzuki, Coulibaly, Balogh (27' st Osorio), Circati, Valeri (7' pt Delprato), Bernabè, Kowalski (12' st Almqvist), Man, Sohm, Mihaila (27' st Charpentier), Bonny (12' st Cancellieri). In panchina Chichizola, Corvi, Leoni, Camara, Hainaut, Cyprien, Mikolajewski, Mohamed. All. Pecchia.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Reti : nel pt 18' Bonny su rig.; nel st 47' Lukaku, 51' Anguissa.

Note : recupero: 4' e 15'. Espulso: Suzuki (30' st) per doppia ammonizione. Ammoniti: Anguissa, Lobotka, Conte, Delprato, Mihaila. Spettatori: 45mila.

Napoli. Romanzesca vittoria del Napoli che sorpassa il Parma nel recupero della partita, sfruttando l'inferiorità numerica degli avversari rimasti senza portiere per l'espulsione di Suzuki per doppia ammonizione e con un difensore, Delprato, costretto ad arrangiarsi tra i pali. Tra gli azzurri debutta Lukaku che segna il gol del pareggio (quello della vittoria porta la firma di Anguissa) e soprattutto dà peso al reparto offensivo apparso in precedenza troppo leggero e poco ispirato.

Gli emiliani vanno in vantaggio al 18' con un calcio di rigore che Bonny prima si procura (atterrato da Meret in uscita) e poi trasforma. Il Parma si difende sempre con attenzione e Conte è quasi costretto a far debuttare dopo 17' il suo uomo di fiducia, Lukaku, arrivato in città da soli due giorni. Al 30' Suzuki, che era stato ammonito poco prima per aver ritardato la ripresa del gioco, commette un fallo in uscita su Neres e viene espulso. È la svolta. A due minuti dalla fine del tempo regolamentare Simeone finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Almqvist. L'arbitro Tremolada concede il penalty ma dopo un controllo al video cambia la decisione. Subito dopo, però, Spinazzola serve in area Lukaku il quale si gira e con una conclusione di sinistro manda il pallone in rete. È il 92’. Quattro minuti dopo arriva addirittura il 2-1 di Anguissa.

RIPRODUZIONE RISERVATA