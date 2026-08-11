Lukaku al Fenerbahçe, Napoli su Gabriel Jesus 

Scatta l'ora di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare i partenopei per approdare in Turchia, sponda Fenerbahçe. L'attaccante saluta la Serie A per più di 6 milioni di euro. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Max Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus, ma restano due nodi: la richiesta da 20 milioni di euro dei Gunners e un ingaggio da 8,5 milioni netti a stagione.

Già chiuso, invece, l'acquisto di Favasulli dal Catanzaro. Il terzino si trasferisce a Napoli in prestito per un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più uno di bonus ai calabresi. In attesa di poter accelerare per il difensore Badiashile, la società guidata da Aurelio De Laurentiis ha firmato il rinnovo per quattro anni di capitan Di Lorenzo. A proposito di movimenti sulla fascia destra, l'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Intanto i media spagnoli accendono le sirene sul capitano, Lautaro Martinez. Secondo El Mundo Deportivo, l'argentino sarebbe il secondo nome sulla lista dei blaugrana, qualora l'assalto al compagno di nazionale Julian Alvarez dovesse fallire. Protagonista del domino di attaccanti in Serie A potrebbe essere anche Vlahovic. Il Besiktas punta a chiedere, forte di un'offerta per l'ingaggio da 8 milioni di euro netti più premio bonus alla firma. Tutto fatto, invece, per il trasferimento di Suzuki, che sbarca sotto la Torre Eiffel, alla corte del Psg, per 35 milioni di euro. Rimane in piedi l'ipotesi del prestito per un anno ai bianconeri, che permetterebbe al portiere di giocare con continuità. Non fa più notizia, ma la Fiorentina è scatenata sul mercato. I viola hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Pellegrino dal Parma, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L'acquisto dell'argentino sblocca la cessione di Piccoli, direzione Bologna, dove sostituirà Dallinga approdato al Colonia.

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