Lukaku a un passo dal Napoli Futuro incerto per Osimhen 

Lukaku è ormai a un passo dal Napoli. Le parti stanno infatti definendo gli ultimi dettagli relativi ai diritti di immagine. L'attaccante sarà a Roma già oggi, dove svolgerà le visite mediche prima dell'incontro con il presidente De Laurentiis per la firma. In arrivo all'ombra del Vesuvio anche McTominay: gli agenti del centrocampista scozzese stanno definendo in queste ore sia l'accordo col Napoli che la buonuscita col Manchester United.

Intanto, a quattro giorni dalla fine della sessione estiva del calciomercato, il futuro di Osimhen è ancora incerto. Dopo il rifiuto agli arabi, nelle ultime ore il Psg potrebbe tornare sulle sue tracce visto anche l'infortunio di Ramos. Il condizionale è d'obbligo: i francesi potrebbero decidere di presentare un'offerta last minute al Napoli, mettendo sul tavolo 50-60 milioni di euro, molti meno della richiesta iniziale del club partenopeo che però ha bisogno di fare cassa. Toccherà poi alla società azzurra decidere se accettare o meno. Intanto, dall'Inghilterra, dopo la conclusione dell'affare Lukaku, per il nigeriano potrebbe farsi avanti il Chelsea. Sul fronte cessioni ufficializzato il prestito di Cheddira all'Espanyol per una stagione.

Koopmeiners sarà un nuovo giocatore della Juventus. Definito l'accordo con l'Atalanta per l'olandese che domani è atteso a Torino per le visite mediche. Intesa raggiunta tra i due club sulla base di 52 milioni di euro più 6 di bonus. L'olandese firmerà un contratto quinquennale e saluterà l'Atalanta dopo più di 129 partite con la maglia nerazzurra, con 29 gol e 15 assist realizzati. I bianconeri continuano a spingere anche per Sancho, l'esterno individuato per sostituire Chiesa, sul quale continua a esserci l'interesse del Barcellona ma anche del Liverpool. Danso sarà un nuovo giocatore della Roma. Il difensore austriaco del Lens è vicino all'approdo nella Capitale dopo che fra i due club è stata trovata l'intesa definitiva. Altro rinforzo a centrocampo per la Fiorentina: dal Milan arriva il centrocampista Adli. Il calciatore, dopo qualche giorno di riflessione, ha dato l'ok al trasferimento.

