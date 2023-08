Lukaku a Roma, una città in delirio Pavard-Inter, fatta 

Alla fine è sbarcato a Roma. L'estate tormentata di Romelu Lukaku termina nella capitale, dov'è arrivato ieri sera con un volo privato da Bruxelles guidato personalmente da Dan Friedkin. La più classica delle americanate, verrebbe da dire, ma il presidente giallorosso non è nuovo a queste scene da film dopo averlo già fatto tre anni fa con Mourinho e la scorsa estate con Dybala. Questa volta sul suo aereo c'era Big Rom dopo giorni di estenuanti trattative a Londra, mentre a Roma, ora dopo ora, cresceva l'attesa per il primo saluto del centravanti belga. Basti pensare che sul sito “flightradar” il volo dell'attaccante è stato seguito da più di 35mila utenti. Un bagno d'amore virtuale che ha anticipato quello di Ciampino davanti a migliaia di tifosi, oltre cinquemila le presenze davanti l'hangar privato dell'aeroporto romano, anche se è difficile quantificarle.

Di certo il primo boato dei romanisti è arrivato nel momento dell'atterraggio, con il secondo, ancora più forte, quando il portellone dell'aereo si è aperto per far uscire Lukaku. Una mano al cielo per salutare e l'altra sul petto, poi la passerella dietro le transenne per ringraziare i tifosi accorsi in massa. In particolare si è fermato a salutare due ragazzi disabili che per quasi due ore hanno atteso il suo arrivo sfidando come tutti gli altri il maltempo. Pazienza ripagata dal cinque, da dietro la ringhiera, di Big Rom, poi salito sull'auto del club con direzione Villa Stuart per le visite mediche. Oggi, invece, il suo primo giorno a Trigoria per la firma del contratto che lo legherà al club giallorosso per la stagione 2023-24 con la formula del prestito secco oneroso a 6 milioni più 2 di bonus.

Le altre trattative

Ufficializzato l'arrivo di Lindstrom dall'Eintracht da parte del Napoli e sbloccata la trattativa per portare Pavard all'Iinter. Ma ora al Bayern Monaco serve un difensore per copriere il buco lasciato dal campione del mondo francese. Gli occhi dei bavaresi sono rivolti verso la Premier, perché il candidato numero uno è Chalobah del Chelsea, ma nelle ultime ore è stato offerto Dier, in uscita dal Tottenham.

Detto che la Roma ha ricevuto una richiesta dal Galatasaray per il prestito di Celik e che, in entrata, ora sonderà il mercato anche per un portiere, a fare la parte del leone sono sempre gli attaccanti. A Monza, Petagna sarà sostituito dal talento milanista Colombo, bisognoso di trovare spazio. Il suo posto in rossonero dovrebbe essere preso da Taremi, che sta cercando di forzare la mano al Porto per lasciare il club con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto (che non rinnoverà).

Il Torino, invece, ha individuato in Zapata il rinforzo per l'attacco, e avrebbe già ricevuto il sì del colombiano, al quale è stato offerto un ingaggio da 2,7 milioni all'anno, lo stesso che avrebbe percepito alla Roma se si fosse trasferito a Trigoria. Ora però la società granata, che sta trattando anche con il Borussia MG l'esterno offensivo austriaco Wolf e con il Tottenham per Tanganga deve trovare l'accordo con la Dea.

