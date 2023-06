Luiu è ancora tricolore 

La Sardegna trova un podio ai campionati italiani Promesse (Under 23) di Agropoli. E il gradino non poteva che essere il più alto. Proprio dell’alto arriva l’unico titolo italiano con Massimiliano Luiu, che a questo genere di successi si era bene abituato nelle categorie più giovani. Il ventunenne di Sassari, passato dalla Libertas alle Fiamme Oro e affidatosi a Marco Tamberi, ha vinto senza entusiasmare. In una gara titolata, però, conta il successo e non la misura che in questo caso (2,09) non è trascendentale. Sufficiente, comunque a precedere Francesco pavoni e Marcello Donadoni, fermi a 2,07.

Quinto gradino

Nella seconda, ventosa giornata, due quinti posti. Il campione italiano in carica del giavellotto, Jhonatam Maullu ha dovuto abdicare, accontentandosi di un lancio a 65,29, che rappresenta il suo livello attuale dopo il rientro dall’infortunio. Per il podio servivano 118 cm in più ma l’oristanese della Dinamica Sardegna (65,63 a Cagliari pochi giorni fa) nel complesso può essere soddisfatto. La speranza è che possa acontinuare ad allenarsi bene. Nell’asta, Riccardo Zaottini (Ichnos Sassari) ha saltato, 4,30, un po’ al di sotto delle proprie possibilità, ottenendo un 5° posto (a parimerito con il fiorentino Luca Cavari) che era il massimo possibile.

Le altre gare

Non sono mancati i risultati eccellenti (alcuni ventosi come il 6,79 di Larissa Iapichino nel lungo). Negli ostacoli alti, Elena Carraro ha ottenuto il nuovo primato italiano dei 100 ostacoli con 12”89, in una finale in cui Federica Loi non è entrata per poco. La ventunenne della Cagliari Atletica ha corso in 14”47 (nona), mentre Silvia Aru (Cus Cagliari) è stata 14ª in 15”25.

Nei 400hs, la sulcitana dell’AtleticaLecco, Beatrice Porcu, ha chiuso undicesima con un 1’02”86 non lontanissimo dal personale. Infine, l’unico velocista sardo in gara, Matteo Meloni (Gonone Dorgali) ha corso i 200 metri in 22”16 (ventunesimo tempo). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA