Grande festa a Cagliari per i 110 anni di Luisetta Mercalli, la donna più longeva della Sardegna: «Il Signore ha voluto così». Circondata dall’affetto dei familiari, ha un sorriso per tutti. Originaria di Carloforte, dove era nata il 17 febbraio 1915, passa in rassegna una vita piena di soddisfazioni. A partire dal ricordo più bello: «Aver conosciuto nell’istante giusto l’uomo che sarebbe diventato mio marito».

