Luisetta Mercalli, 109 anni e non sentirli 

Una goccia di Chanel numero 5, rossetto rosa e smalto fucsia: Luisetta Mercalli, ieri, si è presentata elegante e impeccabile alla festa dei suoi 109 anni. È lei la donna più anziana di Cagliari, la seconda in Sardegna dopo la centododicenne Amelia Addari, la cinquantesima in Italia. E con il sorriso stampato in faccia guarda al prossimo anno: «Speriamo che il Signore ci faccia festeggiare anche i 110».

È stata proprio lei a volere una grande festa nella Rsa di Su Planu, dove è ospite da qualche tempo. Così nella grande sala al primo piano della struttura ci sono i palloncini colorati, tanti fiori e una abbondante torta «per invitare tutti gli amici che sono venuti a farmi gli auguri».

Festa con figlie e nipoti

Al suo fianco le figlie Angela e Myriam Quaquero con le nipoti Alice, Elena e Francesca e tutti gli ospiti della comunità che passano con lei le giornate. Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, che le ha donato una targa ricordo, la medaglia e la fascia tricolore. «Non ha mai seguito un’alimentazione adeguata: odia la verdura e la frutta, non è la persona più adatta per far prevenzione», precisano subito Angela e Miriam.

Nata il 17 febbraio del 1915 a Carloforte, fin da piccola ha dimostrato di essere una donna indipendente, libera e con le idee chiare. A padelle e fornelli ha sempre preferito i libri, la lettura e il canto: «È un soprano e ha una splendida voce», aggiunge Angela. Ma nel suo curriculum ci sono anche le esperienze nel teatro del suo paese.

Ex insegnante

Arriva a Cagliari a 13 anni per studiare all’Istituto delle Suore Carlo Felice, ma nel capoluogo si trasferirà definitivamente a 36 anni, quando sposerà Luigi, ufficiale di artiglieria, anche lui di Carloforte, l’uomo che le ha rubato il cuore. A 16 anni, invece, ha già il diploma della Scuola di Metodo per l'Educazione Materna (oggi istituto pedagogico) in tasca e l’anno dopo, ancora adolescente inizia subito a insegnare. «Aveva accettato una supplenza di 15 giorni, proprio a Carloforte nella scuola di avviamento professionale», raccontano le figlie. Da quel giorno, però non ha mai smesso: è stata insegnante apprezzata fino ai 62 anni, andando in pensione con 46 anni di servizio. «Nel 1938 è dovuta partire prima a Padova per conseguire il titolo specifico al Magistero professionale per la Donna, poi a Roma per dare l'esame di Stato».

Quando poi si è trasferita definitivamente a Cagliari dopo il “fatidico sì” del 28 giugno 1951 ha insegnato – fino al 1979 - educazione tecnica nella scuola Media Alfieri. «Fino ai 100 anni però sono sempre andata a Carloforte».

La sua è stata una vita intensa, dedicata al lavoro e alla famiglia. Un vissuto che Luisetta ricorda e racconta ancora oggi con straordinaria lucidità. E nella sua memoria ci sono momenti tristi, come gli anni della seconda guerra mondiale e i bombardamenti di Carloforte del 4 aprile del 1943, che avevano causato la morte di 13 carlofortini e tanti feriti, ai quali aveva prestato assistenza all’ospedale di Iglesias. «Ha vissuto anche due pandemie: a 3 anni si è salvata dalla spagnola e nel 2020 ha superato indenne anche il Covid», aggiungono Angela e Myriam.

RIPRODUZIONE RISERVATA