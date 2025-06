Luisella Cardia alla guida del Club Rotary 

Cambio al vertice per il Rotary quartese che proseguirà la sua strada con una guida femminile. Luisella Cardia subentra a Marco Serri e si prepara a continuare sulla strada delle iniziative e della solidarietà.

«Assumo la presidenza del Rotary di Quartu con grande commozione per l’importante ruolo che mi accingo a svolgere» ha detto Cardia durante al cerimonia di passaggio di consegne che si è tenuta nei giorni scorsi, «il nostro club è una realtà associativa fortemente in crescita, che porrà particolare attenzione al sostegno delle realtà socio-economico locali con riferimento alle attività imprenditoriali insistenti sia nell’ambito della terza città della Sardegna, sia nel resto della vasta area di interesse del Club di Quartu Sant’Elena».

Prima è toccato al presidente uscente, Marco Serri, tracciare un bilancio del Club giunto al 40esimo anno dalla fondazione. Tra le cose fatte, ha ricordato, «l’Happy Children, progetto che mira a donare al parco di Molentargius, giochi accessibili ai bambini con disabilità intellettiva». Oltre varie donazioni, tra cui i frigoriferi alla mensa del viandante di via Montenegro e la raccolta fondi per acquistare un bus ambulatorio per la prevenzione del tumore al seno.

