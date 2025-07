Luisanna Fodde, per lei Wimbledon non ha segreti 

Luisanna Fodde, cagliaritana, ex docente universitaria di Lingua e linguistica inglese a Cagliari, vive il torneo di Londra dal 1981. Un’istituzione, nell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, dove cura la comunicazione ma anche pass, traffico interno, diversi settori. Ha visto e sentito tutto, da quando il digitale era solo un’ipotesi.

Viva l’Italia a Wimbledon. Che emozione, da italiana e tennista?

«Tantissima. Rispetto alla finale di Berrettini ero più emozionata, vedevo che si poteva fare rispetto al 2021, quando sembrava un’impresa impossibile. Piango sempre, i colleghi mi ooservano durante la cerimonia e domenica è stato un disastro. Ho incrociato i genitori di Sinner, la mamma era stravolta, il padre ci ha ringraziato tutti».

Dal 1981 all’All England Club. Come fu la prima impressione?

«Era tutto diverso, eravamo in tre e ora siamo in venti all’ufficio stampa. Allora c’era un solo canale tv, ero una ragazzina e pensavo solo a migliorare il mio inglese. Ora è una non-stop da mattina a sera, la tv ha cambiato tutto, c’è molta più pressione. Dal 2000 è stato aperto il palazzo tv di fronte al Centrale, con una bella terrazza che usa anche Sky per le interviste. La sala delle interviste ora è un teatro, prima era un buco».

Cosa cambia da un anno all’altro?

«Per lo spettatore non molto, c’è sempre la fila, le tende si possono allestire all’interno, quest’anno, il secondo giorno, un amico di Cagliari ha fatto dieci ore di fila sotto il sole per un biglietto. Amici inglesi hanno preso il posto alle 3 del mattino. Fatica e passione».

Quali sono le sue mansioni?

«La comunicazione, devo dare tutte le info sul torneo, seguire i giudici e gli arrivi della Royal Box, ma anche i campi, i pass, insomma un po’ tutto».

Tre nomi da ricordare per sempre, in campo.

«Mc Enroe, Nadal e Sinner».

La Royal Box: quanti no deve dire la signora Evans, presidente del club?

«La lista la riceviamo quando è fatta e arriva dopo una serie di controlli. Ci sono dei giorni nei quali non sorgono problemi, altri in cui è complesso accontentare tutti. L’altro giorno Leo Di Caprio si è dovuto accomodare nella Rolex Box».

Sinner.

«Molto abbottonato, mi piace. Ha saputo costruire una cortina di riservatezza attorno a lui che fa impazzire i giornalisti. Dopo l’infortunio, la sua addetta alla comunicazione non ha dato notizie né sulla salute né sul luogo dell’allenamento».

Dentro il club, come è vista questa ascesa di Jannik?

«Con qualche dubbio, inevitabile. Il Times è stato molto duro ieri. La diffidenza fa parte del gioco. Anche se è talmente educato e perfetto – secondo gli inglesi - da non sembrare italiano».

Quanto le manca il torneo quando non c’è?

«Dopo una finale del genere, da cui si esce esaltati, capisci di essere fortunata. In primavera comincia a mancarti».

