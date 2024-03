Luisa Loi nuova direttrice della sede provinciale di Poste 

Luisa Loi è la nuova direttrice della filiale provinciale di Poste italiane. Ha 48 anni, laurea in Scienze pedagogiche. A suo fianco, negli uffici di piazza Crispi, ci sono altre donne: Sandra Atzori, responsabile della gestione operativa, e Patrizia Marras, responsabile commerciale.

La quota di dipendenti donna negli uffici postali si attesta al 71 per cento, 18 punti percentuali in più rispetto alla media aziendale nazionale: 18 uffici postali del territorio provinciale hanno un organico completamente al femminile. «Sono molto felice di essere qui - dice Luisa Loi - per via dell’importanza che la filiale provinciale nuorese ricopre nell’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA