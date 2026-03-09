VaiOnline
Serri.
10 marzo 2026 alle 00:29

Luisa Aresu, grande festa per i 100 anni  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande festa a Serri per i 100 anni di zia Luisa Aresu. Per lei è stata celebrata una messa al centro sociale con taglio della torta e gli auguri del parroco, del sindaco e di tutta la comunità. Il coro polifonico Voci in Musica ha animato la liturgia e la festa. Il sindaco le ha consegnato un quadro con una dedica. Zia Luisa è nata a Serri il 7 marzo del 1926, due volte vedova, senza figli, ha 7 fratelli, 24 nipoti e 35 pronipoti. Figlia di braccianti agricoli, ha lavorato fin da piccola nei campi. Dopo sposata, ha seguito la casa e ha dedicato il tempo libero ai viaggi. Assieme alla sorella Natalina si è impegnata nella lavorazione della pasta e dei dolci. Una buona forchetta: pasta fresca e pesci, i piatti preferiti, accompagnati da un bicchiere di vino. Le piaceva andare al mare, e fino a qualche anno fa il nipote la portava in spiaggia. Il sindaco Samuele Gaviano: «Custode di valori autentici, punto di riferimento e memoria preziosa per tutti noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Benzina e diesel, la folle corsa

Sos speculazione: sino 20 centesimi di differenza tra distributori vicini 
l Noce
Il conflitto

Attacco ai siti petroliferi Trump bacchetta Israele

E annuncia di avere «un piano» contro i rincari ma il voto di novembre spaventa i repubblicani 
Cappellacci (FI): incoscienza e mancanza di rispetto verso i sardi. Frau (Uniti per Todde): si porta avanti un lavoro efficace

«Sanità, subito un assessore a tempo pieno»

Sindacati in pressing: rispettare i patti, troppe difficoltà, servono strategie e decisioni chiare 
Cristina Cossu
intervista

«Voglio la generazione Zeta nella PA»

Giuseppe Meloni
L’analisi

Clima, Carbonia è la città che soffre di più

Ondate di caldo e umidità penalizzano tutta l’Isola, Cagliari al 33° posto 