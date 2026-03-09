Luisa Aresu, grande festa per i 100 anni  

Grande festa a Serri per i 100 anni di zia Luisa Aresu. Per lei è stata celebrata una messa al centro sociale con taglio della torta e gli auguri del parroco, del sindaco e di tutta la comunità. Il coro polifonico Voci in Musica ha animato la liturgia e la festa. Il sindaco le ha consegnato un quadro con una dedica. Zia Luisa è nata a Serri il 7 marzo del 1926, due volte vedova, senza figli, ha 7 fratelli, 24 nipoti e 35 pronipoti. Figlia di braccianti agricoli, ha lavorato fin da piccola nei campi. Dopo sposata, ha seguito la casa e ha dedicato il tempo libero ai viaggi. Assieme alla sorella Natalina si è impegnata nella lavorazione della pasta e dei dolci. Una buona forchetta: pasta fresca e pesci, i piatti preferiti, accompagnati da un bicchiere di vino. Le piaceva andare al mare, e fino a qualche anno fa il nipote la portava in spiaggia. Il sindaco Samuele Gaviano: «Custode di valori autentici, punto di riferimento e memoria preziosa per tutti noi».

