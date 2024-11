Luigi Manconi e Massimo Zedda 

Sabato alle 17 Luigi Manconi sarà al Convitto Nazionale di Cagliari (in via Cesare Pintus, località Terramaini) per presentare il suo libro “La scomparsa dei colori”, edito da Garzanti. In dialogo con il sindaco Massimo Zedda, l’evento sarà moderato da Laura Stochino, consigliera comunale e avrà l’ausilio della libreria Mielemaro.

Il libro di Luigi Manconi offre un viaggio che intreccia il racconto personale con una profonda riflessione sui diritti delle persone con disabilità. In un’opera che sfiora la letteratura, l’intellettuale e politico narra la sua «battaglia mortale» contro la progressiva perdita della vista, descrivendo la lotta tra il buio della cecità e le ultime tracce di luce con un tono privo di sentimentalismi ma ricco di ironia.

