Luigi Lai: «Suonare è facile Ma suonare bene è un’arte» 

L’incontro con le launeddas è avvenuto per caso, neppure ne conosceva il nome, però è stato amore a primo udito. Aveva 8 anni e i genitori lo guardarono dall’alto in basso. Lo mandarono da un maestro di “sonus de canna“ perché, più che alle sue lusinghe, cedettero alle insistenze dei vicini. A dire il vero, con poca fiducia che quel bambino esile potesse combinare alcunché nella vita.

Meno male. Luigi Lai, che piccoletto lo è ancora, è diventato un monumento della cultura musicale sarda. E non solo perché suona come pochi altri le launeddas, ma anche perché, se oggi tutti le conoscono, da un capo all’altro del pianeta, è un suo grande merito. Il titolo di “Custos Civitatis“, che riceverà domani a Cagliari, alla Cittadella dei Musei (ore 18, e l’Archeologico resterà aperto sino alle 22), è un riconoscimento alla sua bravura di musicista, e al suo impegno nel recupero e nella diffusione della conoscenza di questo antico strumento a fiato della tradizione sarda. Chissà, forse sarebbe andata perduta se non gli avesse dedicato la sua vita, e oggi, a quasi 91 anni (li compie il 25 luglio), continua a divulgarla.

In suo onore, e degli altri “Custos Civitatis“: Gianluigi Gessa (neuroscienziato), Bianca Pitzorno (scrittrice) e Salvatore Settis (storico dell’arte), l’associazione Assòtziu Launeddas Sardìnnia terrà un concerto durante la cerimonia. Parteciperà anche la banda della Brigata Sassari. L’onorificenza, istituita dal Museo Archeologico di Cagliari per insignire le personalità che si sono prodigate per la ricerca, le arti e la scienza, è l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti che maestro Lai ha ricevuto nel corso della sua carriera. A febbraio, l’Università di Bologna gli ha conferito la laurea ad honorem in Arti e spettacolo, è Cavaliere e Ufficiale della Repubblica. Non è lui però, a citare questi titoli. «Ciò che conta è quello che si fa». E il maestro di San Vito ha fatto tanto.

Da ragazzo, dopo essere andato a lezione dai grandi maestri di launeddas Antonio Lara ed Efisio Melis, ha imparato a suonare la fisarmonica e, all’Accademia di Zurigo, anche il sassofono. Al rientro dalla Svizzera, dove è stato dai 26 ai 41 anni, ha aperto una scuola di launeddas, e per anni ha insegnato a suonarle, unico docente, al Conservatorio di Cagliari: il primo corso autorizzato dal Ministero.

«Erano gli anni ‘70» ricorda il virtuoso dell’aerofono sardo, «e nessuno ricordava più il suono delle launeddas. La gente ballava il rock». Suonarle non era il suo mestiere, viveva di musica, ma quella delle balere. Alle tre canne dedicava il tempo rimanente, spesso togliendolo alla famiglia. Le tre figlie, Tatiana, Gabriella e Cristina, lo hanno perdonato e con i cinque nipoti: Sofia, Giacomo, Riccardo, Alessandro e Edoardo, talento del sax, lo seguono ovunque.

L’entusiasmo dirompente di Lai contagiò gli artisti. Avviò collaborazioni con Maria Carta, Piero Marras, Gavino Murgia, Paolo Fresu, Enrico Rava. Tante le tournée con Angelo Branduardi, partecipando alla composizione di alcuni suoi album. Ha inciso dischi, lavorato con Gianf ranco Cabiddu, scritto un’autobiografia (“Beranu”). Ha girato il mondo, suonato in Quirinale e per Papa Giovanni Paolo II. Adesso vorrebbe farlo per Papa Francesco. «La mia eredità? Una tradizione viva che continuo a tramandare con generosità e rigore ai miei allievi, perché così mi hanno insegnato, e perché suonare è facile, suonare bene è un’arte».

