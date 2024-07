Luigi Lai suona sull’“Altopiano 399” 

Ussana apre le porte alla quarta edizione di “Ballus”. Domani il paese si prepara ad accogliere i gruppi internazionali provenienti da Ecuador, Sudafrica e Sicilia con i Burgisi di Marsala. «Siamo lieti di ospitare in Sardegna artisti in arrivo da tutto il mondo. Il festival del folklore è un evento sempre molto atteso dalla comunità e dai turisti» afferma Antonello Boi, presidente della Pro Loco che, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato l’evento. L’arrivo degli ospiti è previsto per le 10, quando saranno accolti presso la sala consiliare del Comune dove avverrà uno scambio di doni fra il sindaco Emidio Contini e il presidente Boi. Al termine della mattina, i gruppi si esibiranno di fronte ai presenti. Il festival prosegue la sera alle 21 al Campo Sportivo. Presenterà la serata Giuliano Marongiu, con la partecipazione del gruppo musicale dei Pichiàdas ( y.m. ).

Armungia in festa

Dopo l’esordio positivo dello scorso anno, oggi torna ad Armungia il Festival di Musiche e Cultura “Altopiano 399”. Il numero dell’altopiano rappresenta il totale degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dello scorso anno. Dalle 21, al Museo Lussu, il duo di percussionisti Roberto Migoni e Francesco Ciminiello, il contrabbassista Salvatore Maltana, il chitarrista Francesco Morittu e a chiudere la serata Luigi Lai con le sue launeddas, accompagnato da Marcello Floris alla chitarra e Fabio Vargiolu anch’esso alle launeddas ( s.m. ).

“Trame di terre sarde”

Si chiama “Trame di terre sarde” la mostra che verrà inaugurata lunedì alle 21 nei locali della scuola primaria (con ingresso dal piazzale parcheggio) in via monsignor Virgilio a Tortolì. In esposizione, tutti i giorni fino all’8 agosto dalle 21 alle 23.30, lavori in ceramica, in tessitura artistica, sculture, lavorazioni in legno, oreficeria, lavori artistici in vetro e tessuti. L’inziativa è dedicata alla memoria dell’artista ceramista Ariana Griva, professoressa originaria di Baunei, e per anni insegnante di ceramica a Lanusei. In esposizione i loro lavori di Alfio Sulis, Andrea Macis, Grazia Volanti, Aurelia Arba, Giovanni Mariotti, Danilo Carta, Virginia Brescia, Elena Giua, Cristian Moi, Annarella Loi, Rina Cadau, e Massimina Demurtas ( fr.l. ).

