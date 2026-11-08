Luigi Lai, questa carriera straordinaria 

«Quello che faccio lo faccio col cuore». Luigi Lai non cerca frasi solenni per raccontare le launeddas, lo strumento che accompagna la sua vita da quando era bambino. Neppure il premio alla carriera ricevuto ieri mattina a Quartu cambia il suo modo di parlare: «Sono cose che soddisfano», dice al telefono, con la semplicità di chi continua a suonare prima di tutto per passione. Il riconoscimento è arrivato nella chiesa di Nostra Signora del Buon Cammino, a Simbirizzi, durante “Aurea Musica”, la rassegna dedicata all’incontro tra musica antica e tradizioni. A consegnarlo è stato il sindaco Graziano Milia, che ha voluto rendere omaggio a uno dei maggiori interpreti delle launeddas. «Ha dimostrato tutta la sua passione per la Sardegna e per il suo lavoro», ha sottolineato il primo cittadino. «L’essere venuto a Quartu di domenica mattina, la dice lunga su che tipo di persona è e che passione ha. Una persona sempre molto umile e disponibile».

Lai, 94 anni, è nato a San Vito nel 1932. Ha imparato i primi suoni ascoltando i musicisti del paese, per poi formarsi con maestri come Antonio Lara ed Efisio Melis. Le tre canne delle launeddas lo hanno accompagnato in una carriera che ha attraversato generazioni e confini: concerti in tutto il mondo, insegnamento, ricerca e trasmissione di un repertorio legato ai balli, alle feste e ai riti della Sardegna. Nel suo percorso anche gli anni trascorsi in Svizzera e gli studi a Zurigo. Dagli anni Settanta lavora perché una tradizione affidata soprattutto all’ascolto non vada perduta. Nel 2023 l’Università di Bologna gli ha conferito la laurea ad honorem. Alla domanda su cosa rappresenti il premio, Lai non si dilunga. La risposta è semplice: suonare è ciò che sente di fare.

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