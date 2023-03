Luigi Garlando martedì alla Torre Sulis di Alghero  

Martedì prossimo, 28 marzo, nuovo appuntamento ad Alghero con il mondo dei libri e degli autori proposto dal Festival Dall’altra parte del mare. Protagonista della serata sarà il giornalista e scrittore Luigi Garlando (milanese, 60 anni) che incontrerà il pubblico dei lettori alle 19 nella Torre Sulis. A conversare con lui del suo ultimo libro “Siamo come scintille” (edito da Rizzoli) ci sarà Raffaele Sari.

Luigi Garlando è da diversi anni la firma di punta della Gazzetta dello Sport, e da anni scrive libri per ragazzi. Per questo mi chiamo Giovanni è uno dei libri più letti e adottati nelle scuole italiane. Con Rizzoli ha pubblicato anche “Camilla che odiava la politica”, “L’estate che conobbi il Che” (Premio Strega Ragazze e Ragazzi del 2017), “Io e il Papu” e “Il mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista”. Luigi Garlando è autore anche della fortunata serie “Gol!”, pubblicata da Piemme.

Dall’altra parte del mare è il festival creato dall’associazione Itinerandia con la collaborazione e il sostegno della Libreria Cyrano, la Fondazione Alghero, la Regione Sardegna, Comuni di Alghero e Putifigari.

