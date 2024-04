Luigi Frigoli riabilita il terzo dei fratelli Grimm, reietto e dimenticato 

«Inseguire i propri sogni non è mai peccato». Parola di Ferdinand Grimm. Il terzo dei fratelli autori di fiabe indimenticabili: Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Biancaneve e molte altre tuttora lette e rilette. Ma mentre Jacob e Wilhelm sono conosciuti e hanno ricevuto gli onori del successo, Ferdinand è rimasto nell'oscurità, pur condividendo la stessa passione per l'arte del racconto. Ora si prende la sua parte di scena in “Il terzo Grimm”, edito da Rizzoli, il nuovo romanzo di Luigi Barnaba Frigoli, milanese, giornalista de L’Unione Sarda e studioso del Medioevo, che torna in libreria con un genere diverso dalla sua produzione consueta: al romanzo storico, questa volta ha preferito il fantasy, basato però su un personaggio reale. Il risultato è una fiaba noir, con tinte di giallo, horror e mistero.

Esperimento narrativo

Il processo della narrazione, affidato sia alla voce narrante che ai personaggi, è il filo conduttore della vicenda oltre che la sfida dello scrittore. «L’opera è infatti anche un esperimento narrativo», spiega Frigoli, che ha voluto dialogare con l’intelligenza artificiale di Chat Gpt per testarne le doti creative e capire quanto l'umana immaginazione possa competere con il vastissimo database della macchina. «Il libro non è stato scritto dall'intelligenza artificiale», chiarisce, «e nemmeno con l'intelligenza artificiale. Questo libro è stato scritto provando a dialogare con l’IA». Il frutto del lavoro è una voce misteriosa, riportata in corsivo, che si esprime parallelamente alla vicenda centrale. Evoca più che dire, insinua più che spiegare e appartiene a un essere malvagio. Ferdinand Grimm lo sperimenterà in prima persona.

Emarginato

Nel tentativo di inseguire i suoi sogni, a dispetto dell'egoismo dei fratelli che hanno realizzato il progetto di scrivere e pubblicare un libro di fiabe, escludendolo perché ritenuto uno scapestrato, escogiterà i modi più svariati per venire a capo di una pubblicazione autonoma e per raggiungere quella felicità agognata, per troppo tempo sacrificata a causa dell’astio, del rancore e della delusione. La storia reale dice che Ferdinand Philipp Grimm fu uno scrittore e studioso del folklore europeo, proprio come gli altri due fratelli. Anche lui era un cacciatore di favole e come tale andava in giro per villaggi e città a raccogliere le memorie delle persone, trasformandole poi in fiabe. La sua vita indolente e dissipata lo ha relegato al rango di terzo Grimm e la dichiarazione della propria omosessualità, il giorno di Natale del 1810, ha finito per compromettere la sua immagine. «Una figura più che mai affascinante e magnetica», continua l'autore, «che mi ha stimolato sin da subito, come ogni volta mi accade di fronte a personaggi che non hanno avuto dalla vita e dalla storia la gloria che forse meritavano».

Un trio

Nella storia immaginata Ferdinand è accompagnato nelle sue avventure dall’amico che è più che amico, Peter, e da Dalia, una fidanzata che invece è forse solo un’amica. I tre si trovano ad affrontare varie peripezie, rischiando spesso la vita ma persistendo nella volontà di migliorare la loro esistenza. E allora ecco i fuochi fatui, gli orchi, gli gnomi e i nani; ma anche il leprecauno, gnomo tipico della mitologia irlandese, e il coboldo, folletto poco socievole secondo l’immaginario tedesco. Ci sono anche padri violenti da cui scappare ed esseri sconosciuti che, millantando debolezza e fragilità, si rivelano fatali quando forse è troppo tardi. L’affabulazione è prerogativa del narratore principale, che però spesso cede la parola ai personaggi, per una struttura preziosa e accattivante, che crea l'effetto suggestivo del racconto nel racconto. Sullo sfondo della vicenda, i temi dell'amicizia, della libertà di esprimere i propri sentimenti e della determinazione a raggiungere i propri obiettivi. I sogni, appunto. Ma si può essere davvero disposti a tutto per realizzarli?

