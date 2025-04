Luigi Contu: «Quel fascista salvato dai partigiani» 

«Ho sentito la necessità di raccontare la storia di Luigi Contu, mio prozio, fratello di mio nonno Rafaele. Luigi faceva parte di quella corrente politica che gli storici hanno definito “la sinistra fascista”, un gruppo che all’interno del regime ha espresso fino alla fine idee fortemente anticapitaliste e antiborghesi. Ma lo ammetto, la mia prima reazione è stata di sgomento. Quando ho iniziato a leggere i suoi diari, rimasti per ottant’anni in una scatola, mi sono reso conto che non ne conoscevo la storia e successivamente, ho sentito il bisogno di dargli una voce». Con queste parole, Luigi Contu, 62enne giornalista romano di origini sarde e direttore dell’Ansa, introduce Il 25 aprile di un fascista salvato dai partigiani”, il suo romanzo storico in libreria per Solferino.

Direttore, da pronipote ci racconta la scoperta dei diari del suo prozio e omonimo?

«Nel 2020, dopo un trasloco, mi sono dedicato alla sistemazione della biblioteca di famiglia, una storia che ho raccontato nel mio primo romanzo, “I libri si sentono soli”, La Nave di Teseo. Avevo trovato questa scatola, dentro c’erano i due diari, cimeli fascisti, le tessere del Pnf e ho sentito il desiderio di provare a comprendere un punto di vista così lontano dai miei ideali».

Perché?

«Luigi aveva aderito al fascismo e non lo rinnegò mai, aderendo anche a Salò ma la sua fede aveva qualcosa di ingenuo e idealista, mettendo anche in crisi il rapporto con la sua innamorata, non rendendosi conto che ciò in cui credeva lo stava portando alla rovina».

Cosa l’ha appassionata di questa scoperta?

«Luigi Contu non commise mai atti violenti e condannò l’omicidio Matteotti ma fu certamente partecipe perché accecato dall’ideologia fascista. Tuttavia, pur senza rinnegare la propria spinta idealistica, ha trovato più sponde e ascolto nel versante antifascista. E colpisce il fatto che lui sia stato in parte riabilitato proprio grazie ai decreti di amnistia - con la liberazione dei confinati e il condono degli impiegati pubblici - firmati da Palmiro Togliatti, un vero comunista».

Lei racconta il bombardamento su Cagliari del 28 febbraio ’43. Come mai?

«Il legame con la Sardegna è molto forte nella mia famiglia. I miei erano innamorati dell’isola e Luigi è stato un vero sardo, per questo ho ambientato degli episodi della sua infanzia a Tortolì, romanzandoli pienamente. Mia nonna ricordava quel drammatico bombardamento, per me era molto importante serbarne il ricordo sulla pagina, tenendo per mano l’isola».

A ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo, il nostro paese ha fatto i conti con il nostro passato?

«Purtroppo, non del tutto ma sono stati fatti importanti passi avanti. Penso al lavoro di Luciano Violante, Gianfranco Fini, Walter Veltroni, ciascuno a modo proprio ha spostato le lancette della storia. Ancora oggi il 25 aprile continua ad essere una data complessa perché chi viene dal Fascismo fatica ad ammettere ciò che è avvenuto e dall’altra parte c’è chi strumentalizza i fatti. Credo che strattonare la storia per fini politici sia un serio problema per la memoria di un paese».

Direttore, crede che al nuovo Pontefice si chiederà una presa di posizione sui temi caldi dell’attualità?

«Le migrazioni e il governo dei paesi populisti sono due grandi temi che influenzeranno gli equilibri del mondo, volenti o nolenti. Sì, senza dubbio il nuovo Pontefice dovrà occuparsi dei migranti».

Lei ha un favorito per il Soglio Pontificio?

«No, ma in un mondo che sembra aver smarrito i propri punti di riferimento, che si creda o meno, il ruolo del Pontefice sarà sempre più cruciale per la diffusione dei valori cristiani. Il suo compito sarà quello di provare a far riflettere e ragionare un’umanità che sembra aver smarrito la sua razionalità».

