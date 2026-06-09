Luigi, cintura nera alla memoria 

Sopra la bara ci sarà una cintura nera. Non una qualsiasi. Quella che il suo maestro ha custodito per venticinque anni senza mai separarsene. Un simbolo di stima, affetto e riconoscenza che accompagnerà oggi l’ultimo viaggio di Luigi Canna, il motociclista nuorese di 24 anni morto lunedì sera dopo il drammatico incidente avvenuto nel rettilineo di Su Pinu. I funerali oggi alle 16 nella chiesa di San Giuseppe. La città si prepara a stringersi attorno alla famiglia di un ragazzo che, oltre alla passione per le moto, aveva fatto dello sport uno stile di vita e del judo una scuola di valori.

Il sogno d’Oriente

«Era il più forte in Sardegna nella sua categoria, ha fatto tante volte i campionati italiani, un ragazzo serio, disponibile, corretto. Uno di quelli che oggi è difficile trovare», racconta con la voce spezzata il maestro Paolo Manca della Judo Teiko. «Per me era un punto di riferimento. Lo indicavo sempre ai più giovani come esempio da seguire. Per questo ho deciso di consegnargli la mia cintura nera, quella che ho sempre tenuto con me e dalla quale non mi ero mai separato da venticinque anni». Un gesto che racconta meglio di qualsiasi parola chi fosse Luigi. Un atleta di livello, rispettato dentro e fuori dal tatami. Un ragazzo che aveva saputo conquistare risultati importanti senza mai perdere umiltà e disponibilità. Sabato era salito ancora una volta sul podio. A La Maddalena aveva conquistato un argento, l’ultima soddisfazione di una carriera sportiva costruita con sacrificio e passione. Il judo era una delle sue grandi passioni. L’altra era la motocicletta. La sua Honda Hornet 750 lo accompagnava nelle giornate di libertà. A dicembre avrebbe realizzato un altro sogno: un viaggio in Giappone, la patria del judo, una meta che desiderava visitare da tempo, naturale approdo di una passione coltivata fin da bambino. Chi lo ha conosciuto parla di un giovane educato, rispettoso, sempre pronto ad aiutare. «Era il ragazzo che tutti vorrebbero», ripetono gli amici.

Strada maledetta

Martedì, però, quel percorso si è interrotto lungo il rettilineo di viale Murichessa, dove il limite è 30 km all’ora. Una Seat era vicino all’incrocio con via Solinas quando è avvenuto l’impatto. Uno schianto devastante. La Honda, che viaggiava in senso opposto, ha colpito la parte posteriore destra dell’auto. Alcuni frammenti dei mezzi sono finiti sul parabrezza di una Bmw che seguiva la Seat. Il conducente, tra i primi testimoni, sotto choc, ha aiutato i soccorritori e le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura ha disposto il sequestro dei veicoli. Il pm Andrea Jacopo Ghironi ha convalidato il provvedimento, consentendo il proseguimento degli accertamenti tecnici che dovranno chiarire con precisione la dinamica e accertare responsabilità. Oggi Nuoro si fermerà per l’ultimo saluto. E quella cintura nera, posata dal maestro, racconterà meglio di qualsiasi discorso quel ragazzo che aveva ancora tanti sogni da realizzare.

RIPRODUZIONE RISERVATA