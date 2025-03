Lui, lei e l’altro, “Gioco Pericoloso” Un torbido triangolo di passioni 

Lui, Carlo Paris (Adriano Giannini), è uno scrittore famoso in crisi creativa; lei, Giada (Elodie), sua moglie, una ballerina professionista alle prese con la produzione del suo primo spettacolo da protagonista; e, infine, l’altro: Peter Drago (Eduardo Scarpetta), un giovane artista concettuale anche troppo ambizioso e ingombrante che si mette tra i due come terzo incomodo. Questo il tris d'assi che mette in campo “Gioco Pericoloso”, thriller all'ombra della Maga Circe di Sabaudia, diretto da Lucio Pellegrini. Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, il film, in sala dal 13 marzo con Vision, ci introduce lentamente nel passato di questi personaggi eccentrici e manipolatori che hanno molto da nascondere.

La trama

Lo scrittore si ritrova a subire la fascinazione di Peter Drago, che cerca di cavalcare le sue amicizie per imporre la sua arte, ma anche Giada sembra non essere immune dal fascino di quest'artista luciferino. All'interno della storia anche la misteriosa scomparsa di una ragazza, Maria Tanner, legata al passato di Peter e Giada.

Il regista

«Da tempo volevo provare a girare un thriller, poi è entrato nella mia vita e in quella di mia moglie un suo ex che ci ha dato lo spunto per questa storia di genere», dice il regista, marito della co-sceneggiatrice Elisa Fuksas.

Gli attori

Sottolinea invece Elodie sul suo ruolo e sul rapporto con il cinema (è al suo terzo film dopo “Non c'è campo” e “Ti mangio il cuore”): «Per quanto riguarda il personaggio, ho cercato di empatizzare e capire cosa muovesse questa donna che è allo stesso tempo manipolatrice e manipolata, come capita in fondo a tutti. Il mio rapporto con il cinema? Sono entusiasta, mi dà un'ulteriore occasione per crescere professionalmente e come donna». Come vive il successo Elodie? «So che prima o poi finisce tutto», risponde l'artista, «così lo vivo pienamente come una ragazzina di 8 anni». Imbarazzo per le scene di sesso nel film di Lucio Pellegrini? «Faccio sesso anche nella vita», dice Elodie, «è una cosa normale che sanno anche mio padre e il mio compagno, ma certo un po’ di imbarazzo c'è sempre, credo che in fondo sia una cosa sana».

Eduardo Scarpetta, super figlio d'arte, che ha già lavorato con il regista Lucio Pellegrini nel film tv “Carosello Carosone”, spiega: «Sono contento di questo ruolo in un thriller perché è un genere troppo poco frequentato in Italia: il segreto sta nel far crescere l'ansia di minuto in minuto altrimenti non funziona».

Carlo Paris, Giada e Peter Drago sono tre cattivi? Per Elodie, pseudonimo di Elodie Di Patrizi, assolutamente no: «Sono solo tre esseri umani che hanno bisogno di esistere e ognuno lo fa a volte a discapito degli altri, ma questo non vuol dire esseri cattivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA