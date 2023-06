Lui fa il gioco, lei le regole Ambiguità versione thriller 

Il tema del sesso, in tutte le sue declinazioni, non è esattamente materia estranea al cinema. Su di esso si è costruita una vera e propria fortuna per il media, contribuendo in modo evidente alla sua longevità negli anni. Alcuni esempi del genere erotico, ricordiamo, son diventati in breve tempo emblematici e di larga ispirazione per le produzioni successive: si pensi banalmente alla scena del burro in “Ultimo tango a Parigi”, che peraltro nasconde dietro di se - per i più curiosi - inquietanti retroscena. Ma il più delle volte l’erotismo finisce svilito e ridotto ad un’accezione puramente edonistica, mirando a un consenso di pubblico del tutto di facciata. Risulta perciò difficile maneggiare il tema arricchendolo di una più sensata profondità. Anche in questo caso - prima del potere persuasivo un genere cinematografico nelle sue premesse - è con l’ideazione di una storia brillante ed una regia al servizio del racconto che può scaturirne, quasi a colpo sicuro, un prodotto di valore. Con “Sanctuary” il regista Zachary Wigon e lo sceneggiatore Micah Bloomberg non sacrificano sull’altare di un banale stereotipo la propria narrazione, puntando innanzitutto a coinvolgere e solo dopo ammaliando con una suadente confezione.

La storia

Hal è un imprenditore figlio del fondatore di una compagnia d’alberghi di lusso. Col decesso del padre si prepara all’elezione per il ruolo di amministratore delegato: erediterà tutti i beni finanziari oltre all’importante carico di responsabilità che ne derivano. Per assecondare le sue pulsioni sessuali allo scuro di soggetti indiscreti, è solito trascorrere alcune sere in una suite di lusso con Rebecca, una dominatrice professionista. Il loro gioco è semplice: lui scrive un copione molto elaborato che definisce nei minimi dettagli il ruolo da impersonare, lei segue alla lettera ogni singola indicazione. La complicità e una certa forma di dipendenza accresce man mano tra i due, impensierito tuttavia dal timore che possano circolare voci scomode sul suo conto Hal decide di chiudere bruscamente il rapporto. Questa scelta non viene presa positivamente da Rebecca, che per cercare di tenerlo a se eserciterà le stesse strategie perverse messe in atto nei loro incontri segreti. Come da premessa, la scrittura è chiamata allo scopo di sorreggere graniticamente il sistema: con un’impostazione più simile alla drammaturgia, il confronto serrato delle parti consente di addentrarsi nella loro psiche, grazie a una progressione misurata e verosimile anche nei momenti di maggior virtuosismo stilistico. Ambientata in poche stanze, la regia eleva i dialoghi adottando specifici accorgimenti: i dettagli di oggetti e i primi piani sui volti, gli slow motion e i rovesciamenti di camera rendono perfettamente la dinamicità delle scene e la posta altissima delle situazioni innescate. Eccezionali alcuni momenti con richiami dal sapore quasi hitchcockiano.

La coppia

Con basi tanto strutturate, i fantastici Christopher Abbott e Margaret Qualley compiono nient’altro che il loro meglio, giocando costantemente con l’imprevedibile, l’ambiguo e perfino con quanto lasciato allo spettatore di sua libera interpretazione. “Sanctuary” adotta la forza delle giuste proporzioni al servizio di una tematica rinnovata con freschezza, che per quanto abusata scopriamo perciò essere ancora capace di regalare inaspettate sorprese.

