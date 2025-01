«Lui era il mio idolo, tifo ancora Cagliari» 

L’elenco degli sportivi celebri di Leggiuno non è troppo lungo e comprende gente come Silvio Papini, mediano e poi dirigente del Varese. L’elenco dei campioni leggiunesi, invece, ha soltanto due nomi. L’altro è quello di Silvano Contini, classe 1958, ciclista professionista dal 1978 al 1990. Nella sua bacheca affollata da 36 trofei, abbaglia quello conquistato nel 1982 alla Liegi-Bastogne-Liegi, una delle cinque classiche-monumento, la più antica (la Doyenne). Una gara che non si può vincere per caso.

Probabilità

Se un paese (oggi) di 3350 anime ha la fortuna - statisticamente improbabile - di esprimere il vincitore di una delle corse ciclistiche più importanti, quante probabilità ha di avere un altro campione di livello mondiale? In realtà la domanda andrebbe capovolta. Contìni (con l’accento sulla seconda i , non sulla o come si usa in Sardegna) è nato che Riva già c’era: «Nelle prima interviste dicevo “sono del paese di Gigi Riva” ed è stata un po’ un’etichetta per me, ma soprattutto un onore», conferma. Però a cercarlo è stato Riva: «Quando sono passato professionista, lui si è informato un po’. Mi ha contattato lui, poi ci siamo incontrati più di una volta. Capitava spesso negli aeroporti, quando vedeva dei corridori andava a controllare se c’ero anche io. Altrimenti a Leggiuno, a cena con amici comuni». Col rimpianto di non essersi mai fatti una foto insieme: «Non era come oggi...».

All’oratorio

A unirli, il passato all’oratorio del paese. «Al primo incontro avrò avuto 10 anni. Lui era già famoso ed era venuto a una festa dell’oratorio. C’era così tanta gente che non si riusciva neppure ad arrivare a toccarlo. A me sarebbe bastato quello. Mio papà Anselmo mi ha preso sulle spalle, siamo arrivati davanti a lui, gli ha chiesto di farmi un autografo. Per me era come toccare il cielo con un dito. Purtroppo quell’autografo è andato perso, chissà, in mezzo a qualche libro a casa di mia madre, ed è una cosa che mi è sempre dispiaciuta». Ecco il vero rimpianto, perché «a casa mia, quando abitavo da mia mamma, c’erano foto di Riva dappertutto. Lei conosceva la sua famiglia (a Leggiuno ci si conosce tutti) e mi raccontava delle vicende di Gigi. Ho sempre avuto tanta ammirazione per lui anche per questo».

I colori rossoblù

«Ho frequentato l’oratorio sino a 14 anni», prosegue Contini, che ha ereditato la falegnameria di famiglia, a Sangiano, «poi ho cominciato le corse e non potevo più andare. Si giocava tanto a calcio e io ero negato, mi mettevano in ruoli marginali ma mi sono divertito». Gli altri giocavano “a Gigi Riva”: «Tutti volevano stare in attacco, fare gol come lui, c’era grande voglia di imitarlo». E non stupisce che anche Silvano, il piccolo ciclista, sia diventato tifoso del Cagliari: «Da sempre. E continuo a farlo: sono contento se restiamo in A, e anche se ultimamente non stiamo andando troppo bene, ma mi diverto a prendere in giro i tifosi delle grandi squadre che spendono tanto e non riescono a vincere».

La corsa di papà Ugo

Riva ha raccontato spesso di quando il papà Ugo lo portava a veder passare la Tre Valli Varesine, la corsa della zona: «Per noi varesini è un piccolo campionato del mondo», racconta Contini. «Io non sono mai riuscita a vincerla, purtroppo, ma sono salito diverse volte sul podio, quando era una corsa di 240 km. Ora è diventata un po’ di secondo piano ma gli organizzatori sono bravi e riescono a portare grande corridori: forse non le si dà l’importanza giusta». A proposito di classiche, c’è un 5° posto alla Cagliari-Sassari del 1982: «Bei ricordi. Si arrivava in Sardegna, c’era già un clima diverso, era un bello affinare lì la preparazione e quel Giro ci dava modo di allenarci per le corse di aprile. È stato un peccato che poi dal 1983 non si sia più fatto».

Pelè e Hinault

Se Gigi Riva, nella finale mondiale di Mexico 1970, si trovò la strada sbarrata da Pelè, Contini nel Giro del 1982 si imbattè in Bernard Hinault che gli concesse solo un giorno in maglia rosa: «Avere davanti un grande campione è uno stimolo. A volte può essere una fortuna perché impegnandoti ancora di più tiri fuori il 110 % di quello che potresti dare». Ma serve una dote da campioni: «La determinazione è molto importante e io come lui ero molto determinato. Lui aveva il talento e la classe che io non avevo, ma sono riuscito a ottenere buoni risultati. Certo non come lui che era un vero numero uno del calcio».

