Luglio, un pieno di letteratura 

L’estate ogliastrina si preannuncia ricca di cultura. I festival letterari conquistano un interesse sempre maggiore e diventano attrattori turistici. Gli amanti della lettura possono contare su eventi e comunità che investono sul mondo dei libri. Luglio il mese d’oro per approdare in mondi lontani tra le pagine dei romanzi. Da Perdasdefogu fino a Lotzorai, passando per Ulassai, Lanusei e Santa Maria Navarrese.

I numeri

Parlano di centinaia di presenze nelle piazze e se tutti i cinque festival venissero confermati si avrebbe solo l’imbarazzo della scelta sull’autore o autrice da seguire. Non ci sono dubbi su Sette Sere Sette Piazze Sette Libri di Perdasdefogu. Per le kermesse letteraria orchestrata dalla Pro Loco è già pronto il calendario. L’edizione numero tredici è prevista dal 24 al 30 luglio. I nomi degli ospiti sono ancora top secret, indiscrezioni parlano di una serata omaggio a Italo Calvino a cento anni dalla sua nascita. «Il festival è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni – ha detto il presidente della Pro Loco di Perdasdefogu, Vittorino Murgia – abbiamo sempre lavorato intensamente per garantire la buona riuscita delle serate e siamo stati ripagati da un numero sempre maggiore di spettatori provenienti da tutto il mondo. Non ci siamo fermati neanche durante la pandemia, certo abbiamo limitato i posti e sedere, ma forti anche di questa esperienza siamo pronti a riproporci e migliorarci ulteriormente».

Sui tacchi

Cresce anche “Un filo bianco” la rassegna letteraria di Ulassai organizzata dalla parrocchia Sant’Antico Martire, Archivio fondazione Maria Lai e Comune. Lavori in corso per la terza edizione. Le serate sono in programma dal 16 al 26 luglio. «Quest’anno le presentazioni si terranno almeno in tre piazze diverse – ha spiegato don Roberto Corongiu, ideatore del festival – una sarà certamente quella della chiesa dove si è svolta la kermesse in questi anni». Tutte occupate, nel 2022, le trecentocinquanta sedie posizionate di fronte al palco.