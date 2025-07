Luglio di attrattive nei musei civici 

Anche quest’anno i Musei Civici offrono a luglio appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Dai laboratori artistici ai reading letterari, dalle visite guidate alle esperienze interdisciplinari, il calendario si rivolge a un pubblico ampio e variegato.

Il programma

Mercoledì e giovedì, i bambini dai 6 ai 10 anni (accompagnati o meno da un adulto) saranno coinvolti nella realizzazione del “Diario dell’estate 2025”, un percorso artistico e narrativo nella biblioteca della Galleria. Venerdì si rinnova l’appuntamento con la caccia al tesoro e sabato il Museo d’arte siamese “Cardu” ospita un laboratorio ludico e formativo per i piccoli. Domenica si potrà partecipare alle visite guidate del “Cardu”, dedicate alla sua ricchissima collezione asiatica.

L’offerta successiva

Il programma prosegue venerdì 25 con l’ultima caccia al tesoro del mese, seguita sabato 26 da un ulteriore laboratorio per bambini nella Galleria comunale. Domenica 27, infine, doppio appuntamento con le visite guidate del Museo, per chiudere il mese con un’immersione nella bellezza dell’arte e del patrimonio culturale cittadino.

Le prenotazioni

Tutte le attività prevedono la prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale dei Musei civici di Cagliari. Il costo dei biglietti varia a seconda dell’attività: dai laboratori per bambini (4 euro) alle iniziative come le conferenze (6 euro) e la stand-up comedy (8 euro). Alcune iniziative, come i reading per bambini, sono gratuite. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 070.6777598 (Galleria comunale), 070.6776543 (Museo “Cardu”) museicivici@comune.cagliari.it.

