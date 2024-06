Luglio annuncia presenze da record 

Sarà un luglio bollente, per il meteo ed il turismo. Le previsioni segnano un forte incremento dei flussi turistici in Ogliastra, meta di vacanzieri che scelgono la terra della longevità sia per il mare che per tradizioni e gastronomia. Albergatori e ristoratori parlano di una crescita media delle presenze del 20 cento rispetto allo scorso anno. «Che già era stato straordinario», fa notare Rocco Meloni, proprietario del Baia Cea resort di Tortolì. L’asticella sale anche per la spesa pro capite. «Siamo a pieno regime ormai da metà giugno», aggiunge Simone Ammendola, direttore del Perdepera resort di Cardedu, esprimendo totale soddisfazione per la primissima parte di stagione.

Vento in poppa

Il cliente tipo è un buongustaio al quale piace girare per scoprire gli angoli più suggestivi e (spesso) inesplorati dell’Ogliastra. «Bene la vendita di culurgionis e sebadas», dice Vito Arra, proprietario del pastificio Sapori d’Ogliastra. A conferma che a sostenere l’incremento dei flussi sono anche i marchi di qualità sui prodotti d’eccellenza come appunto i culurgionis e le sebadas. «A maggio c’è stato un ottimo movimento, perlopiù ospiti stranieri. Giugno - afferma Francesco Bovi, manager del gruppo turistico Bovi’s Hotels - molto buono, mentre per luglio e agosto stiamo andando a riempimento. Gli stranieri saranno presenti anche in questa parte centrale della stagione e ci aspettiamo anche prenotazioni sotto data, come ormai consuetudine da un po’ di tempo a questa parte».

Trasporti

Resta il nodo dei trasporti: «Soprattutto in termini di prezzi e collegamenti», osserva Bovi. Che per le strutture del gruppo (Bitta, Saraceno e Corte Bianca) già guarda ai mesi spalla: «Le presenze a settembre e ottobre si annunciano stabili rispetto all’andamento degli anni precedenti».

Viaggia spedita anche la ristorazione. «A giugno è sembrato di essere a luglio, in termini di presenze», racconta Salvatore Porcu, titolare di Pizzajo’, locale di Santa Maria Navarrese. Frenetica anche la corsa degli escursionisti che scelgono il mare e il turismo lento. Confida in un ulteriore crescita Rocco Meloni, che parla da amministratore delegato di Aliarbatax, la società proprietaria dell’aeroporto di Tortolì: «Sono numeri importanti nel fine settimana e, nei prossimi giorni, incontreremo due compagnie aeree della Penisola interessate a volare su Tortolì con aerotaxi da 9 posti».

