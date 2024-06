Lufthansa-Ita, nessuna schiarita 

Non c’è ancora una schiarita sull’operazione Lufthansa-Ita. A quanto risulta, le discussioni con la Commissione europea continuano sulle questioni delle rotte a lungo raggio verso gli Usa e la partecipazione di Ita alla joint venture che lega Lufthansa a United Airlines e a Air Canada. Non è stata trova finora una convergenza. La data della decisione dell’Antitrust è sempre il 4 luglio. Il confronto tra le compagnie e Bruxelles continua.

«Ho appena parlato con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Se fosse vero che Bruxelles sta aspettando il giorno dopo le elezioni per bocciare l'accordo tra Ita e Lufthansa, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia e facendo un favore ai francesi, sarebbe gravissimo», avverte il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. «Se per egoismo di qualcuno o pressioni burocratiche francesi, qualcuno sta pensando di buttare a mare migliaia di lavoratori e condannare la compagnia di bandiera italiana a un destino incerto e di licenziamenti, sarebbe un grave attacco all’Italia, un atto ostile, e non staremo a guardare».

RIPRODUZIONE RISERVATA