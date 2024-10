Lufthansa: «Con Ita si parte nel 2025» 

Terzo trimestre con gli utili in calo per Lufthansa, ma l’acquisizione del controllo di Ita da parte del colosso tedesco è ormai ai nastri di partenza dopo le lungaggini autorizzative, e l’alleanza dovrebbe diventare pienamente operativa agli inizi del 2025. «Credo che più o meno potremmo esser pronti a iniziare la nostra cooperazione all’inizio del 2025», in linea con i piani del gruppo, ha detto l’amministratore delegato Carsten Spohr. Un messaggio di fiducia su recepimento Ue dei rimedi post-acquisizione che il gruppo, per rispondere alle obiezioni di Bruxelles in materia di concorrenza e slot aeroportuali, dovrà inviare alla Commissione europea entro il 4 novembre. L’utile operativo del gruppo che include Austrian Airlines, Swiss ed Eurowings, pari a 1,3 miliardi di euro nel terzo trimestre, pur in linea con le aspettative degli investitori segna un calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Una notizia accolta con un calo di oltre il 4% per la compagnia aerea tedesca, in un clima di mercato sfavorevole anche per i concorrenti come Air France-Klm, -2,4%, British Airways e Wizz Air. Il calo degli utili, infatti, si accompagna a una domanda comunque aumentata nel trimestre, con 40 milioni di passeggeri, il 6% in più, e un fatturato in crescita del 5% a 10,74 miliardi.

