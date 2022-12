L’ufficio turistico? Al Corso 

Dietrofront dell’amministrazione comunale di Nuoro sulla destinazione della casa di Sebastiano Satta, che si affaccia sull’omonima piazza monumento progettata da Costantino Nivola. Non sarà più destinata ad un ufficio turistico, nemmeno a un museo. La riqualificazione funzionale della casa natale del vate di Sardegna sarà quella di officina municipale del sapere, del condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale, grazie ai fondi del Pnrr, circa 110 mila euro. La decisione del sindaco Andrea Soddu arriva dopo la sollevazione di due anni fa che aveva visto in prima linea anche l’ex primo cittadino Annico Pau.

Infopoint

La protesta per la scelta di metterci un ufficio turistico aveva messo sugli scudi le opposizioni ma non solo, in campo anche il nipote di Satta. «Abbiamo scelto una nuova destinazione - spiega il primo cittadino Andrea Soddu - l’ufficio turistico andrà al corso Garibaldi, il Comune ha chiesto una rimodulazione sui residui dei finanziamenti della Fondazione di Sardegna degli anni precedenti». Sarà previsto un bando, perché attualmente l’amministrazione non è proprietaria di nessun immobile libero nella via Majore. «L’obiettivo - prosegue Soddu - è quello di un progetto organico che dovrebbe riguardare l’ufficio turistico che sarà posizionato al Corso dove passano tutti, un progetto per il logo cittadino da affiancare a quello storico e per un nuovo sito internet di promozione della città e di tutte le sue attrazioni».

Gioiello pubblico

La casa Satta era stata acquisita dal Comune nel 2002 per essere destinata a museo. Il figlio Vindice ha donato al Comune tremila testi e la mobilia dello studio (valore che nel 1982 era stimato in 20 milioni di lire) da collocare nella casa museo con l’impegno dell’amministrazione di allora di ricostruire l’ambiente di studio e di lavoro del poeta-avvocato. Ma oggi la casa di Satta è ancora chiusa. Già nel 1953 l’allora sindaco Alfredo Atzeni tentò di acquistarla per farci una casa museo. Ma Comune e Provincia non avevano risorse. L’immobile finì a un privato che poi fallì. Rientrò nelle mani pubbliche solo nel 2002, quando il Comune l’acquistò con risorse regionali e la ristrutturò con un progetto che prevedeva un museo. Nel frattempo, i tremila testi del vate e la mobilia dello studio aspettano di ritornare in quella casa, dove però nascerà un’officina municipale. Un luogo di incontro, anche se dal circolo Catte, l’esponente Tonino Frogheri ribadisce: «Per fare un ufficio turistico il Comune ha 50 case di proprietà chiuse».