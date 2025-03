«L’ufficio ticket va potenziato» 

«Gli uffici ticket del Santissima Trinità a Cagliari vanno potenziati». La richiesta arriva da Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale del capoluogo e vicecoordinatore regionale del partito. «Attualmente – si legge in una nota – sono attivi cinque sportelli dal lunedì al venerdì».

Tocco ha messo nero su bianco tutta una serie di rilievi: «Intanto sarebbe opportuno rendere operativi il sesto sportello e l’eliminacode, visto che negli ultimi mesi l’accesso degli utenti è raddoppiato». Per Tocco, la Asl 8 di Cagliari dovrebbe anche «potenziare il servizio sulla presa in carico delle attività di esenzione ticket, così come le pratiche per la richiesta della tessera sanitaria». Il messaggio finale è per l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, che «dovrebbe provare a toccare con mano cosa succede nei territori e le relative esigenze della popolazione».

