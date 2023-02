L’ufficio tecnico rafforza la squadra di lavoro 

V ia a lavori e manutenzioni sul territorio comunale, tempo permettendo. Intanto, l’ufficio tecnico ha, finalmente, un nuovo ingegnere in squadra, a tempo indeterminato e a orario pieno dal 1 di febbraio. Il consigliere delegato ai Lavori pubblici Daniele Deplano spiega: «Nel giro di qualche mese contiamo di averne un altro ingegnere che possa anche svolgere la funzione di responsabile del servizio e prossimamente si espleterà la selezione per inserire un geometra, così da completare l'organico dell’ufficio tecnico. Gli interventi in partenza sono stati concepiti per migliorare la viabilità e la fruibilità della cittadina con particolare attenzione all’ospedale, dove stiamo studiando soluzioni ulteriori per rendere ancora più funzionale sia il traffico che i parcheggi in tutta l’area».

Nei pressi dell’asilo nido, in via Genova, è previsto un intervento sulla curva con la realizzazione di una cunetta carrabile, per migliorare la visibilità e la percorribilità. Sempre nel rione Corosa, in via Venezia, e in via Leonardo Da VincI, si interverrà per il ripristino dei lavori della fibra, così da rendere più sicura la circolazione. In Viale Europa, nei pressi del Viale Funtana ‘e Padenti, è necessario intervenire sul dislivello della banchina, demolendo quella attuale e dei cavalcafossi, e posizionando la condotta fognaria per la raccolta delle acque meteoriche.

Nella strada che collega la circonvallazione est con la sede staccata della Provincia di Nuoro (ex Provincia dell’Ogliastra) si procederà con il rifacimento della pavimentazione stradale.

