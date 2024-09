L’ufficio scolastico valuta per domani l’invio degli ispettori  

Nessuna notizia ufficiale. Nessun atto formale, per il momento. Ma secondo fonti bene informate domani mattina il direttore dell’Ufficio scolastico regionale potrebbe mandare gli ispettori alla Satta per chiudere, insieme alla dirigente scolastica, la vicenda. Gli ispettori chiederanno spiegazioni sul metodo utilizzato per la composizione delle due classi. L’intenzione non sarebbe quella di indagare sull’operato della dirigente che ha cercato di soddisfare le richieste di tutte le famiglie (italiani e stranieri), ma chiudere il caso subito, arrivando a una soluzione. Certo, resta lo scoglio delle famiglie che hanno minacciato di traferire i propri figli in un’altra scuola. Si vedrà.

Domani sarà una giornata clou sotto molti profili alla Satta. Perché nel pomeriggio è convocato un collegio straordinario di docenti che (inevitabilmente) discuterà anche del caso sul quale ha acceso i fari anche il Comune. Da giorni, infatti, sono stati messi a conoscenza l’assessora all’istruzione, Giulia Andreozzi, e la collega titolare delle Politiche sociali, Anna Puddu. Il Comune, però, in questo caso è semplice spettatore, l’amministrazione infatti non ha nessuna autorità per intervenire. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA