L’ufficio protesi riaperto dalla Asl: fine dei disagi 

Alla Asl di Decimomannu è nuovamente attivo l’ufficio protesico. La carenza di personale, a cui l’azienda ha rimediato prontamente, ha causato ritardi e disservizi nella fornitura di protesi e ausili all’interno del “Distretto area ovest” dell’Asl.

Una buona notizia per chi si rivolge al poliambulatorio per la fornitura di ausili tecnici, utili a facilitare spostamenti e attività, informatici e comunicativi, e quotidiani come protesi e panni, ossigeno per i pazienti tracheostomizzati, sacche per stomie, pompe infusionali per la nutrizione. Ma all’ufficio protesi vengono distribuiti anche i buoni pasto per i celiaci e i dispositivi per i diabetici.

Il poliambulatorio di via Giardini, con i suoi 1.500 metri quadri, è una struttura punto di riferimento per Decimomannu e altri 15 comuni del circondario: Assemini , Capoterra , Decimoputzu , Domus de Maria , Elmas , Pula , San Sperate , Sarroch , Siliqua , Teulada , Uta , Vallermosa , Villa San Pietro , Villasor , Villaspeciosa .

Un bacino di 130mila utenti, i quali possono usufruire di una serie di servizi dal lunedì al venerdì: accettazione sanitaria, prelievi del sangue e analisi di laboratorio per prevenzione, diagnosi e monitoraggio terapeutico. (sa. sa.)

