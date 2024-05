L’ufficio postale riapre, anzi no 

Le porte dello sportello postale di Gonnosfanadiga si sarebbero dovute riaprire il 15 maggio. Invece, le serrande degli uffici di via Porru Bonelli sono rimaste abbassate e, all’interno, anche ieri mattina gli operai erano ancora impegnati nella prosecuzione degli interventi di ristrutturazione. La brutta sorpresa dovuta ai ritardi ha fatto arrabbiare i cittadini e anche il sindaco Andrea Floris che si prepara a una protesta formale.

Brutta sorpresa

«Iniziavo a pormi il problema, visto che il mese previsto per i lavori è passato abbondantemente e mi era stato garantito che di un mese si sarebbe trattato – spiega il primo cittadino – Invierò una nota ufficiale all’azienda, non si può pensare di dire “chiudiamo per un mese” e poi invece ne trascorrono due, tre o quattro. Non va bene».

Inevitabile il clima di malcontento e rabbia da parte di chi in paese aspettava la riapertura per dire addio alle trasferte forzate per poter usufruire dei servizi postali. Gianni Lisci, pensionato di 78 anni, si fa portavoce del sentimento generale: «Vedendo come stanno proseguendo i lavori, ci siamo rassegnati all’idea che la data non sarebbe stata rispettata. Non possiamo che aspettare la riapertura, ma per noi è un disagio importante dover andare a Guspini per ogni esigenza, anche la più semplice come dover prelevare al Postamat per comprare il pane o, ancora, ritirare la nostra pensione». Lisci aggiunge: «Non tutti abbiamo la macchina oppure qualcuno che ci può accompagnare alle Poste di Guspini, attendendo per riportarci a casa nostra e rimanendo a nostra disposizione».

La società

In una nota la posizione della società: «Ci scusiamo con i cittadini, ma la riapertura dell’ufficio postale di Gonnosfanadiga, in fase di ammodernamento secondo il progetto Polis, ha subito ritardi non dipendenti da Poste italiane. La riapertura avverrà entro la seconda settimana del mese di giugno. Durante gli interventi di ristrutturazione sono sopraggiunte diverse problematiche che hanno influito sulle tempistiche precedentemente pianificate». Con il progetto “Polis – casa dei servizi digitali”, oltre agli interventi di ristrutturazione dei locali, le Poste italiane puntano al miglioramento del comfort ambientale, alla fruibilità dei servizi e alla possibilità di richiedere alcuni documenti della pubblica amministrazione. In particolare, fanno sapere da Poste italiane «già dalla riapertura e direttamente allo sportello, il cittadino potrà ottenere tre nuovi servizi Inps: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico».

