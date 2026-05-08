L’ufficio postale resterà chiuso per dieci giorni  

Si preannunciano disagi per la decisione di Poste Italiane di chiudere l'ufficio postale di Macomer da oggi e per almeno dieci giorni. A comunicarlo è Poste Italiane, annunciando che la chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali, in quanto l'edificio di via Gramsci è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi, tra cui il completamento del nuovo impianto climatizzazione ad alta tecnologia. Un intervento che consentirà anche una sensibile riduzione dei consumi energetici e limitare quindi le emissioni in atmosfera.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio postale di Borore, a oltre dieci chilometri di distanza, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 13,45, mentre il sabato dalle 8.20 fino alle 12.45. Dal 9 fino al 15 maggio, nell'ufficio postale di Borore sarà possibile anche ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’Ufficio postale di radicamento del rapporto. L'ufficio di Macomer, salvo imprevisti, dovrebbe essere riaperto al pubblico il 19 maggio.

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