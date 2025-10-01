VaiOnline
Lanusei.
02 ottobre 2025 alle 00:25

L’ufficio postale non traslocherà a Tortolì 

Poste Italiane, come annunciato, chiuderà per ristrutturazione l’ufficio di Lanusei ma non trasferirà lo sportello a Tortolì. L’azienda garantisce che verrà assicurata la continuità del servizio con una postazione mobile. La notizia è arrivata nella serata di ieri ed è il sindaco Burchi a renderla nota. «Insieme ai dirigenti di Poste – spiega il primo cittadino – stiamo valutando dove collocare la postazione mobile, perché ci hanno garantito che il servizio a Lanusei verrà assicurato. C’è un dialogo che va avanti con Poste, stiamo cercando di fargli condividere le esigenze di Lanusei e della comunità che gli ruota intorno».

L’assessora Francesca Loi ha seguito il caso «In questi mesi – dice – abbiamo lavorato per mantenere aperto il servizio, con la massima collaborazione, con l’ulteriore richiesta dell’apertura pomeridiana che serve come il pane al nostro territorio. Stiamo per il momento cercando di individuare una zona adatta alla postazione mobile».

Pronto a fare quadratoAngelo Stochino, primo cittadino di Arzana. «Il centro postale di Lanusei è un presidio fondamentale per la quotidianità delle nostre comunità. In un territorio caratterizzato da piccoli comuni, strade difficili e collegamenti non sempre agevoli, garantire un punto di raccolta, smistamento e distribuzione della corrispondenza e dei pacchi è un servizio essenziale che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull’economia locale. La montagna ogliastrina ha bisogno di infrastrutture non solo stradali e digitali, ma anche logistiche».

