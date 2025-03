L’ufficio postale è tutto al femminile 

Le Poste italiane di Cuglieri parlano al femminile con la direttrice Laura Porcu e le operatrici allo sportello Ilaria Ardu e Angela Pintore. Non è l’unico visto che nel territorio provincuiale 20 uffici postali hanno l’organico completamente femminile. Proprio «l’approccio al lavoro e la dedizione, uniti alle competenze, fanno delle donne uno straordinario veicolo di conoscenza e sapere; la presenza femminile è un valore aggiunto per Poste, un esempio da seguire per una società più inclusiva», precisa la direttrice Laura Porcu. A a pochi giorni dalla festa della donna celebrata sabato scorso Poste ha ideato una cartolina filatelica e un annullo speciale.Laura Porcu, 41 anni, laureata, sposata e madre di due bambine, è in Poste dal 2011, seguendo «un importante percorso di crescita professionale e umana per arrivare alla direzione».L’ufficio postale nei piccoli paesi è «un collegamento col mondo, un punto di riferimento per i cittadini, perciò gentilezza, disponibilità e competenza consolidano il legame».

La presenza femminile nelle Poste si attesta al 63%. Le donne sono nei ruoli apicali della direzione di Oristano: la direttrice della filiale provinciale Rita Delrio, la responsabile della gestione operativa Maria Bonaria Zedda, e la responsabile delle risorse umane Natalia Tomaiuolo. (j. p.)

