«L’ufficio postale? Così non va» 

«Sportello automatico ormai obsoleto, ufficio mai aperto di pomeriggio e accesso inadeguato per i disabili». Il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, ha presentato a Poste Italiane pochi giorni fa una protesta formale. Critiche respinte dalle Poste: «L’ufficio di San Sperate non presenta impedimenti né limitazioni all’accesso da parte di persone con disabilità».

La protesta

Madeddu spiega il motivo della sua presa di posizione: «L’organizzazione delle Poste non è di nostra competenza, ma in tanti residenti si sono rivolti a noi per lamentarsi. Mi sembrava giusto cercare di mettermi in contatto con Poste Italiane per sottoporre le problematiche. Sono stati gentilissimi e ci hanno comunicato che le nostre richieste sono in fase di valutazione».

Sull’argomento interviene Fabio Tidili, 25enne disabile: «Un tempo, quando usavo la carrozzina per muovermi tutto era di sicuro più complesso. Il problema alle Poste poteva essere la porta, come in tanti altri posti, difficile da aprire. Ma di sicuro una barriera importante sono le strisce pedonali rialzate di fronte alle stesse Poste che, purtroppo, non sono collegate al marciapiede o all’ingresso. Ciò significa che per chi è in sedia a rotelle c’è il rischio di incastrarsi o impennarsi. Ma non credo che la strada sia di competenza delle Poste».

La replica

Poste Italiane sta esaminando le richieste del Comune: «Intanto – spiegano dall’uffiio stampa – abbiamo effettuato delle verifiche sul funzionamento del bancomat dalle quali risulta che lo sportello è regolarmente funzionante e, ad eccezione di un guasto prontamente risolto nei primi giorni di febbraio, il dispositivo ha operato con regolare continuità». E su un’eventuale apertura pomeridiana? «L’ufficio di San Sperate è provvisto di tre sportelli polifunzionali e di una sala consulenza che normalmente serve una media di circa 75 clienti al giorno, fatta eccezione per i primi giorni del mese, quando, in concomitanza con il pagamento delle pensioni, l’afflusso di clientela può essere più elevato».

Il sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu replica: «Le lamentele non sono nostre, ma dei cittadini, noi le riportiamo. Per esempio, in molti dopo una certa ora vanno a Sestu alle Poste. se l’orario fosse più esteso, ci sarebbero più clienti, compresi i turisti».

