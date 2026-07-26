L’ufficio postale chiude per 40 giorni  

A Nuraminis chiude l’ufficio postale per i lavori del progetto “Polis”, finalizzati a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare l’offerta aziendale con i servizi della pubblica amministrazione.
L’intervento, salvo imprevisti, andrà avanti per una durata di circa 40 giorni: nel frattempo chi ha bisogno potrà rivolgersi all’ufficio di Samatzai dove, «durante l’intero periodo degli interventi», fa sapere in una nota Poste Italiane sarà garantito ai cittadini di Nuraminis «la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata».
Lo sportello apposito sarà operativo nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45.
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