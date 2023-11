L’ufficio di prossimità può attendere 

Villamassargia, Iglesias, Sant’Antioco e Carloforte ce l’hanno fatta: sono riusciti ad aprire l’ufficio di prossimità. Carbonia no, benché già nella primavera del 2021 il (precedente) Consiglio avesse dato mandato al Comune di richiederlo e ci fosse da allora una candidatura a ospitarlo .

Il servizio

Il capoluogo del Sud Sardegna, quanto a servizi basilari, continua ad essere in affanno. Con grande disappunto di quanti, soprattutto famiglie alle prese con anziani o disabili, necessitano di questi sportelli di assistenza legale. Non sostituiranno mai le sedi staccate dei Tribunali che Carbonia e Iglesias persero 9 anni fa, però consentono di usufruire dei tanti aspetti della volontaria giurisdizione che di solito non prevedono l’assistenza di un legale. Il progetto era stato finanziato da Stato e Regione (pagano costi di gestione, arredi e formazione del personale): è decollato a Iglesias, Carloforte, Villamassargia e Sant’Antioco, ma Carbonia (che ha un ex maxi tribunale in cui non mancano gli ambienti liberi) sta alla finestra. Ha perso il treno dei finanziamenti pubblici, spera di salire sul prossimo. «Ma qualcuno deve assumersi le proprie responsabilità per questo grave ritardo – accusa Giancarlo Cancedda, segretario Adiconsum – avendo Carbonia una popolazione anziana che cresce, aumentano anche i casi in cui avvalersi degli uffici di prossimità». Daniela Garau, avvocatessa e come consigliera comunale promotrice di un’apposita mozione, parla di doppia beffa: «La mozione era stata approvata nel 2021 all’unanimità dal precedente Consiglio e la città si era candidata a ospitare l’ufficio: ci distinguiamo per come perdere i servizi».

Gli avvocati

La volontaria giurisdizione risparmia tante trasferte a Cagliari: ad esempio per la gestione delle amministrazioni di sostegno, per il giuramento dei periti, per i diritti di successione e le rinunce alle eredità. Il rammarico è degli utenti ma pure degli avvocati: «Un servizio del genere è un segnale di civiltà – commenta l’avvocato Marco Aste – i primi tempi potremmo dare una mano al personale formato anche noi legali: c’è chi rinuncia ai propri diritti per i dispendiosi viaggi a Cagliari». Dove, magari, si scopre che gli uffici sono pure chiusi oppure i cittadini - spesso anziani - devono districarsi fra i meandri del tribunale: «Accentrare tutto è stato un errore – analizza l’avvocato Nicolino Garau – peraltro gli uffici della volontaria giurisdizione sono stracolmi di pratiche spesso di residenti di Carbonia». L’avvocato Fabiano Pani individua una soluzione ancor più radicale: «Non accontentarsi più dell’ufficio di prossimità che tanto non c’è, ma puntare al ripristino di un giudice monocratico». Per ora, e per chissà quanto, non c’è nulla da fare: «Felici che il servizio sia in altri centri – commenta il sindaco Pietro Morittu – noi abbiamo carenza di personale sobbarcato poi da grandi carichi di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA