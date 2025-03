L’ufficiale giudiziario: le coppie separate sono i poveri di oggi 

L’ultimo episodio è di qualche giorno fa a Caivano: un precario riceve una notifica di sfratto, fa accomodare l’ufficiale giudiziario e gli prepara un caffè. Poi va in bagno e si impicca. Anche quando l’esito non è così tragico, sono tante le pagine di cronaca che vedono comparire accanto a un problema angoscioso la figura dell’ufficiale giudiziario. Che non è responsabile dei grattacapi, ma nel nostro immaginario ne è comunque il coprotagonista. Un punto di vista diverso lo può notificare Guido Desogus, che questo lavoro lo ha fatto fino a pochi mesi fa e per 38 anni, gli ultimi dei quali con competenza sui centri lungo la Statale 195 e gli atti internazionali che interpellano chi vive nel mandamento del tribunale di Cagliari, una zona che va da Quirra ad Arbus. E racconta «un lavoro che abbiamo sempre affrontato con uno spirito positivo, soprattutto perché hai una grande autonomia. D’altra parte un ufficiale giudiziario non ha un orario di lavoro, ma un carico di lavoro sì. Ci sono stati periodi in cui si lavorava tutti i giorni mattina e sera. Negli ultimi sei-sette anni invece c’è stato un netto impoverimento del nostro lavoro».

Che cosa è cambiato?

«Intanto già nel 1994 è arrivata la norma che prevede che l’avvocato possa fare direttamente le notifiche. Ma era farraginosa e molti avvocati hanno continuato a rivolgersi a noi. Poi con la riforma Cartabia da attori principali siamo diventati figure residuali».

Perché?

«La Pec ha sostituito le notifiche. Prima Inail, Inps e avvocatura dello Stato si rivolgevano a noi, e le cancellerie quotidianamente ci mandavano tonnellate di carta: a volte bisognava portarsi il fascicolo a casa e studiare dopo cena. D ’altra parte se ti scade un termine processuale puoi creare un grosso danno, ci sono casi di mafiosi liberati per notifiche sbagliate o fatte in ritardo. E a parte le Pec, consideri che praticamente non ci sono più protesti cambiari. Oggi chi fa acquisti impegnativi si rivolge a una finanziaria».

Possiamo dircelo? Ai più non sembrate simpatici.

«Nella percezione generale sarà anche così, eppure le assicuro che sappiamo come comportarci con una persona con l’acqua alla gola, siamo capaci di empatia. E spesso cerchiamo di dare una mano a chi magari non ha idea della situazione in cui è finito. Ricordo dei signori che stavano per rimetterci la fattoria ma non muovevano un dito perché era un vecchio debito dei genitori che nel frattempo erano deceduti. Ho dovuto spiegarglielo io: “Ma avete capito che qui vi mandano via?”. Ecco, in casi come questo si prova ad aiutare, a dare dei suggerimenti. A volte ti trovi davanti la famiglia povera che con qualche migliaio di euro riuscirebbe a salvare la situazione ma nessuno glieli dà, magari perché hanno fatto la cessione del quinto dello stipendio. Mi è capitato di interessarmi personalmente, chiamare io la banca o la finanziaria per spiegare la situazione. E come l’ho fatto io lo hanno fatto altri colleghi. Comunque guardi che portiamo anche belle notizie: una liquidazione in arrivo, un ricorso vittorioso…».

Il giorno più brutto?

«Un farabutto che maltrattava i genitori anziani e per ordine del giudice doveva andare via. Ma dormiva e la madre non voleva svegliarlo: poi si arrabbia, mi disse, e quando lei va via se la prende con noi».

È più difficile pignorare una Ferrari o un tavolo?

«La Ferrari basta individuarla, prendere il numero di targa e trasmettere al Pra. Il tavolo invece è uno dei beni che non si possono pignorare».

Quali sono?

«Quelli che hanno a che fare con le esigenze di sussistenza: la cucina, il frigo… Ma i pignoramenti mobiliari ormai non si fanno più. Un tempo si poteva pignorare una tivù, un divano, nelle sale da pranzo c’erano buffet e controbuffet. Ora se pignori una tivù poi all’asta chi te la compra? Che cosa pignori se il debitore con 200 euro da Ikea si è arredato tutto il soggiorno?».

E quindi?

«E quindi pignoramenti presso terzi. Tutti abbiamo uno stipendio, una pensione o altri introiti. Oppure abbiamo dei crediti: Tizio le deve una somma, io vengo a saperlo e mi rivolgo a lui. Prima capitavano tentativi a vuoto, ora ci colleghiamo alla banca dati dell’Agenzia delle entrate».

Così è troppo facile.

«Ma il sistema è farraginoso. Dell’hardware non ci lamentiamo ma i software sono vecchiotti, ci fanno tormentare».

Ha visto arricchirsi o impoverirsi la società?

«Spiritualmente si è impoverita: prima c’era molta più solidarietà. Dal punto di vista economico probabilmente si sta meglio, però quel che prima sembrava sufficiente adesso non lo è più. C’è gente che si indebita per fare un viaggio».

Gli altri motivi quali sono?

«Per esempio una separazione. Per i ricchi magari no, ma spesso per una coppia normale lasciarsi significa diventare poveri entrambi».

