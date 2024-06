«L’Ue va difesa in nome della pace» 

«Un’Europa federale e unita nel nome della pace. È questo che volevano i nostri padri fondatori quando hanno pensato alla Comunità europea». Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, ha salutato così la piccola folla che ieri lo ha atteso a Villaputzu prima e Muravera poi, avvio di un tour elettorale che si conclude domani.

Bartolo, uscente del Parlamento europeo, è ricandidato con il Pd nel collegio delle Isole. «L’Europa unita – ha proseguito – ha garantito la pace per ottant’anni. Ora siamo a un bivio perché i nuovi populismi stanno minacciando le basi della nostra Casa comune e con queste elezioni noi possiamo scegliere di preservare ciò che ci è stato lasciato».

Dialogando con gli elettori del Sarrabus–Gerrei, Bartolo ha messo l’accento anche sul tema della continuità territoriale, sottolineando che «bisogna fare di più per garantire uguali diritti ai cittadini delle Isole». Quindi la sottolineatura: «A Bruxelles ho sostenuto e votato una risoluzione sull’insularità che permetterebbe, a chi vive l’isolamento del mare, di usufruire di alcuni dei benefici ora previsti solo per le regioni periferiche. Questo risolverebbe molto, deciderà la Commissione Ue».

Negli interventi di Bartolo non è mancato il tema dei migranti: «Se sono costretti a lasciare quel poco che hanno, è perché qualcuno ha creato le condizioni per costringerli a farlo. Non sono nemici né tanto meno un carico residuale». Sui giovani che vanno via dalla Sardegna in cerca di prospettive di vita migliori, sullo spopolamento e sulla mancanza di politiche per la famiglia, l’eurodeputato ha detto: «Sono diventato europarlamentare per affermare i miei principi di solidarietà e diritti che sono anche i valori del popolo sardo. Ora mi ricandido perché voglio proseguire nel lavoro già fatto, forte dell’esperienza di questi anni».

Quanto ai dati diffusi ieri nell’Isola da Anap, l’Associazione anziani e pensionati di Confartigianato, Bartolo ha osservato: «Pensare che un terzo dei sardi è a rischio povertà ed esclusione e che quasi il 7 per cento vive una condizione di grave deprivazione materiale e sociale, è vergognoso di questi tempi. Deve farci riflettere e immaginare nuovi modelli di welfare. Credo che anche su questo fronte l’Europa possa fare molto e dire parole chiare».

Ieri nel Sarrabus, insieme a Bartolo c’erano Mario Arca, coordinatore regionale di Demos; Ivan Puddu, segretario provinciale del Pd Ogliastra; Antonello Congiu, alla guida del Partito democratico nel Sarrabus- Gerrei.

Oggi Bartolo è ad Alghero per un’uscita pubblica programmata insieme al candidato sindaco Raimondo Cacciotto. Sarà una conferenza stampa congiunta e aperta a tutti, con un titolo: “Le isole del Mediterraneo per la pace e i diritti”. L’appuntamento è alle 11 nella sede elettorale di Cacciotto, in via XX Settembre 140. Domani mattina, invece, Bartolo parlerà dalla fondazione Domus de Luna, da sempre impegnata in favore degli ultimi. Nel pomeriggio, invece, tappa a Iglesias, al teatro Electra, per partecipare all’incontro “L’Europa che vogliamo”, in dialogo con il sindaco Mauro Usai. Ci sarà anche la candidata sarda del Pd alle Europee, Angela Quaquero.

