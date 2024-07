L’Ue senza sardi, bandiere a lutto  

Nell’Europa dei popoli, che ieri hanno preso posto a Strasburgo dove si è insediato il nuovo Parlamento, la Sardegna non c’era e non ci sarà. Ma l’Isola ha risposto all’esclusione con un’iniziativa tanto clamorosa quanto foriera di speranze: bandiere a mezz’asta nei Comuni (che hanno aderito) per chiedere «la cancellazione di una legge ingiusta». Ovvero, l’accorpamento di Cagliari e Palermo nello stesso collegio elettorale.

La protesta silenziosa l’ha promossa Michele Cossa, uno dei candidati alle Europee di giugno e non eletto come gli altri sardi in corsa. Per un motivo: la Sicilia, con oltre tre milioni di abitanti in più rispetto alla nostra regione, ha conquistato tutti gli otto seggi della circoscrizione. «Non è accettabile che la Sardegna non abbia voce nel luogo dove si decidono le sorti del nostro futuro – ha detto Cossa –: la rappresentanza sarda nel Parlamento europeo è un sacrosanto obiettivo».

