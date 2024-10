L’Ue riconosce più diritti ai delivery 

Roma. Ultimo via libera alla direttiva rider: gli Stati Ue hanno approvato la nuova normativa sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Il voto conferma l'intesa per garantire trasparenza nell'uso degli algoritmi e riconoscere per la prima volta più tutele a un comparto che in Europa occupa, secondo le stime, oltre 30 milioni di persone.

Si tratta di autonomi a chiamata o parasubordinati che vanno dai tassisti ai rider per le consegne dei pasti, ma anche lavoratori a domicilio, babysitter, operatori socio-sanitari e badanti a cui viene riconosciuta «la presunzione di assunzione». Al voto si è astenuta solo la Germania. Ora la nuova direttiva sarà firmata da Consiglio e Parlamento europeo per poi entrare in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue.

Gli Stati membri avranno due anni per adeguare il diritto interno. Nell'uso di algoritmi la riforma punta a garantire il monitoraggio da parte di personale prevedendo il diritto di contestare le decisioni automatizzate, specie su assunzioni e licenziamenti. Tra le novità, il riconoscimento dei sindacati e la necessità di contrattazione collettiva nel settore delle piattaforme digitali.

