«L’Ue riconosca il principio di insularità» 

«È positivo che il Governo, attraverso la mozione del centrodestra discussa in aula, abbia accolto le nostre richieste da presentare in Europa per dare concretezza al principio di insularità». A rilanciare il tema sulle compensazioni finanziarie per contrastare l’isolamento geografico è il deputato Salvatore Deidda, quota FdI, che di quel documento politico è stato il primo firmatario.

«È fondamentale – si legge in una nota – modificare le regole e i regolamenti attuali che impediscono la creazione di una vera continuità territoriale, soprattutto in un'ottica di aggiornamento e con la flessibilità necessaria ad adattarsi sia ai cambiamenti del mercato sia alle esigenze dei cittadini». Deidda, che a Montecitorio presiede la commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, sulla mozione ha fatto una dichiarazione di voto in Aula, proseguendo così: «Ci impegneremo a promuovere in sede europea l'inserimento di tutte le nostre isole nell'articolo 349 del Tfue (Trattato di funzionamento dell’Unione europea) o all'interno di una normativa in materia di trasporti aerei e marittimi, specifica per le isole. Su questo abbiamo avuto anche il sostegno del vicepresidente Fitto. Inoltre, per mitigare il divario economico-sociale chiederemo che a partire dai trasporti abbia piena applicazione il principio di insularità inserito nell'articolo 119 della Costituzione. Infine, sosterremo iniziative legislative e regolamentari per incentivare le imprese che si impegnano a mantenere invariate per 24/36 mesi le tratte e le tariffe da e per le isole».

RIPRODUZIONE RISERVATA