L’Ue: «Putin responsabile per Navalny» 

MOSCA. «Dedicato a una persona e a un cittadino vero, per tutto quello che hai fatto e quello che non hai fatto in tempo a fare». La frase, su un cartoncino con una fotografia di Alexei Navalny, fa capolino tra la montagna di fiori che si va ammassando sulla tomba fin dall'apertura, mano a mano che la gente sfila per rendere omaggio all'oppositore morto un anno fa in una colonia penale artica. Centinaia di persone che si sono messe in fila sfidando i dieci gradi sotto zero di Mosca e i timori di possibili reazioni della polizia, che non ci sono state.

Un anniversario che ha visto una partecipazione più contenuta rispetto alle migliaia di persone ai funerali lo scorso anno, mentre l'opposizione appare indebolita e divisa e quasi tutti i collaboratori di Navalny sono ormai fuori dalla Russia. All'estero è anche la vedova, Yulia Navalnaya, che aveva detto di voler raccogliere l'eredità politica del marito e che in un video ha invitato i suoi sostenitori a continuare la sua lotta per una Russia «libera e pacifica». «Facciamo di tutto perché il suo sogno diventi realtà», ha aggiunto Navalnaya, che accusa Putin di avere ordinato la morte di colui che era diventato il suo oppositore più conosciuto.

In una nota, l’Ue ha accusato «il presidente Putin e le autorità russe» di portare «la responsabilità ultima» della morte di Navalny, avvenuta dopo una detenzione di tre anni in condizioni dure e dopo un avvelenamento subito nel 2020 durante un viaggio in Siberia che lo aveva costretto a sottoporsi a lunghe cure in Germania. «Navalny ha dato la sua vita per una Russia libera e democratica», si legge ancora nella nota, in cui i Ventisette chiedono il rilascio di tutti i prigionieri politici in Russia.

