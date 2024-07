L’Ue indaga sugli aiuti a Lufthansa 

Il sostegno ricevuto in tempo di crisi è già stato restituito - con gli interessi - nelle casse di Stato tedesche. Ma il caso dei 6 miliardi di euro elargiti da Berlino a Lufthansa durante il Covid continua a tenere banco in Europa. Appena conclusi i festeggiamenti per il sospirato via libera Ue alle nozze con Ita, il colosso dei cieli tedesco torna così sotto la lente della squadra di Margrethe Vestager, che ha deciso di avviare un’indagine «più approfondita» sulla ricapitalizzazione decretata nel 2020 dall’allora cancelliera Angela Merkel. Una misura che a suo tempo incassò il favore di Bruxelles per poi essere tuttavia bocciata dalla Corte di giustizia europea con una sentenza a favore dell’agguerrita rivale Ryanair.

Lo scenario

Se l’esito del nuovo esame antitrust Ue dovesse rivelarsi negativo, la compagnia guidata da Carsten Spohr sarebbe chiamata a ripagare il sussidio versando la differenza tra le condizioni a cui ha ricevuto l’aiuto e quelle a cui l’avrebbe ottenuto sul mercato. Da sempre al centro delle polemiche per l’ampio spazio fiscale che le consente di distribuire aiuti a pioggia alla sua industria rischiando di indebolire il mercato unico, Berlino aveva messo a punto una partecipazione al capitale per 306 milioni di euro, una partecipazione tacita non convertibile in azioni per 4,7 miliardi e una convertibile per un altro miliardo.

La spiegazione di Ita

Intanto dopo che nei giorni scorsi diversi passeggeri di Ita Airways sono rimasti a terra – in particolare sulla rotta Linate-Cagliari, la compagnia chiarisce di «non aver mai applicato alcuna forma di overbooking commerciale sui voli in continuità territoriale, nel rispetto del decreto di Imposizione degli oneri di servizio pubblico». Molti passeggeri però al momento del check-in, dopo aver regolarmente acquistato il biglietto, si sono ritrovati inaspettatamente in «lista d’attesa». Altri invece sono stati costretti a scendere dall’aereo dopo che avevano già portato a termine le procedure di imbarco. Ita spiega che non si è trattato di overbooking ma di una riduzione della capienza dell’aereo dell’ultimo minuto: «Il negato imbarco è stato causato dalla presenza di posti “inoperativi” a bordo, su cui non potevano essere sistemati passeggeri per ragioni di sicurezza e che non è stato possibile riparare in tempo per la partenza del volo. Ai passeggeri coinvolti è stata garantita l’assistenza prevista».

