«L’Ue ha troppi vincoli immotivati» 

Siciliano di Catania, avvocato penalista, un mandato in Regione da assessore alla Sanità, Ruggero Razza, 43 anni, è uno dei candidati di FdI nel collegio delle due Isole. «A noi l’Ue piace – premette -. Ma se dal ‘94 al 2019 si è perso un 30 per cento di elettori, dobbiamo interrogarci».

Ce l’ha una risposta sulla disaffezione verso l’Ue?

«Evidentemente l’Europa, malgrado al popolo sardo e quello siciliano garantisca ingenti risorse a sostegno dei settori produttivi, è percepita come un gigante burocratico che pone vincoli qualche volte immotivati. Specie per i territori come i nostri che sono in una posizione di svantaggio».

Lo fa un esempio?

«Pensiamo alle politiche agricole. Le nostre produzioni sono limitate per quota, un freno ai sistemi di natura industriale che però nulla hanno a che fare con il modello italiano. Su questo, il Governo Meloni sta portando avanti una battaglia molto forte. Gli agricoltori, giustamente, non capiscono perché l’Ue preferisca non far coltivare i terreni piuttosto che investire le risorse per accrescere la capacità di produzione».

Con la riforma della Pac, Bruxelles sostiene che l’agricoltura debba dare il suo contributo all’ambiente.

«Per la stessa identità dei nostri popoli, che ha radici antichissime nel cristianesimo e nella cultura ellenico-romana, l’agricoltore è il primo amico dell’ambiente. E dove non c’è presenza di agricoltura e pastorizia, si determinano condizioni di devastazione. L’assenza di allevamenti stanziali è una delle cause di roghi estivi. L’intransigenza che ha portato alle decisioni sulle politiche green è il prodotto di quel compromesso che ha visto i popolari, i socialisti e i verdi uniti nel sostegno all’agenda dell’ex commissario Timmermans.

Voi di FdI fate parte dei Conservatori europei.

«E siamo ugualmente attenti all’ambiente. Ma non condividiamo che l’Ue, per esempio, voglia eccedere nell’utilizzo dei mezzi elettrici dimenticando che la Cina è il principale produttore mondiale di batterie, ma anche uno dei Paesi che al mondo inquina di più. L’Europa deve uscire da queste contraddizioni se vuole riconquistare credibilità».

Cos’altro volete cambiare a Bruxelles?

«Il mare deve diventare la principale infrastruttura dell’Ue. Il Governo Meloni vuole costruire per l’Italia un nuovo ruolo nel Mediterraneo, guardando alla capacità del nostro sistema di favorire gli scambi con l’Asia e l’Africa. Ne è prova il Piano Mattei che ha stanziato 5,5 miliardi e spazia dalle relazioni commerciali alla salute, dalla ricerca scientifica all’innovazione tecnologica e all’energia. Senza dimenticare che l’Ue fronteggia due conflitti a pochi chilometri dalle nostre case».

Da che parte state?

«L’Ucraina si sta difendendo da un’aggressione. In Medio-Oriente, la nostra posizione è “Due popoli, due Stati”. Il tema è il terrorismo contro la democrazia. Hamas non rappresenta l’Autorità nazionale palestinese». ( al. car. )

